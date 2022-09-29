Политологи о новой нарезке избирательных округов: власть ищет способы сформировать лояльную думу

Плановая перенарезка избирательных округов в Екатеринбурге может существенно затруднить переизбрание некоторым депутатам, так как в любом случае потребует работы с новыми территориями и новыми избирателями. Однако вполне вероятен и еще более сложный вариант – что в городе откажутся от смешанной системы выборов, и тогда схему округов перекроят гораздо серьезнее, ведь их количество изменится. Такого мнения придерживаются опрошенные «Новым Днем» политологи.

«В связи с перенарезкой округов можно выделить два основных момента, – отмечает политолог Сергей Мошкин. – С одной стороны, это необходимая процедура, прописанная в законе. За 10 лет серьезно изменилась поселенческая структура Екатеринбурга, появились целые районы, которых раньше не было, тот же Академический, в некоторых районах появилась уплотнительная застройка, а округа должны быть приблизительно равны по числу избирателей – не должно быть слишком больших или маленьких. С другой стороны, перенарезка позволяет манипулировать электоральными возможностями кандидатов».

Эксперт привел пример: до 2012 года депутаты ЕГД избирались только по одномандатным округам, а потом была введена смешанная система. 18 депутатов стали избираться по партийным спискам, а 18 – по одномандатным округам. Из 35 округов сделали 18. «Казалось бы – чего проще, нужно было просто увеличить каждый округ в два раза. Но на практике это было сделано так иезуитски, что неугодные депутаты обнаружили, что от их прежнего округа осталась не половина, а треть, или даже четвертушка, и работу на незнакомых территориях надо начинать с нуля», – вспомнил Мошкин. Он добавил, что сейчас такого жесткого противостояния в городе нет, но все же персоналии при нарезке округов учитываются. Если же в городе откажутся от партийных списков и вернутся к полностью мажоритарной системе, то схему округов опять придется перекраивать. «Время для внесения таких изменений еще есть. Задача у «Единой России» одна – сформировать максимально лояльную думу. Сейчас, как я понимаю, анализируют, каким способом этого лучше достигнуть. Исходя из этого и будут действовать», – считает эксперт.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков склонен считать, что партийные списки в Екатеринбурге отменят, как только на то будет политическое решение властей. Что касается нынешнего изменения границ одномандатных округов, то это, безусловно, дополнительные сложности для некоторых участников предстоящих выборов. «Недовольство отдельных депутатов понятно. Им предстоит осваивать новые территории, где не выстроены отношения с избирателями, с местными ТСЖ, управляющими кампаниями. Но тут ничего не поделаешь. Каждый депутат живет в консервативной логике: если меня один раз избрали в этом округе, хочу, чтобы избрали снова. А тут придется снова тратить время и деньги. Особенно, если раньше в округе были только многоквартирные дома, а теперь появятся коттеджи – с ними коммуникации строятся по-другому. Но «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», никто их не заставляет в этом участвовать», – считает Русаков. Впрочем, отметил эксперт, перенарезка округов обычно сказывается на участниках выборных процессов неравномерно, а на некоторых – и вовсе не сказывается.

Как уже сообщал «Новый День», накануне депутаты профильной комиссии городской думы Екатеринбурга не приняли в представленном виде проект новой нарезки одномандатных избирательных округов для проведения выборов 2023 года. Кого-то не устроило дробление микрорайонов по разным избирательным округам, кого-то – то, что целых шесть избирательных округов оказались расположены на территориях сразу двух административных районов города. Теперь недовольным депутатам предстоит самостоятельно готовить поправки к схеме, причем окончательный вариант должен быть утвержден не позднее 24 октября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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