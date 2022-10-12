Комиссия Екатеринбургской думы одобрила нарезку округов к выборам-2023 без правок

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской думы со второй попытки одобрила схему нарезки избирательных округов для выборов-2023. Ранее документ был отправлен на доработку, но сегодня выяснилось, что недовольные депутаты не внесли ни одной существенной правки в проект.

Как сообщила председатель комиссии Ира Овчинникова, за две недели поступило только два депутатских обращения – информационный запрос от Александра Колесникова и замечания Виктора Сомикова. Последний был особо недоволен предложенной схемой – часть микрорайона Химмаш, от которого избирался Сомиков, ушла в округ №12.

Однако депутат не стал вносить правки. «Не имея полной информации, за две недели нереально переделать схему. Нужно затрагивать все участки, а это колоссальная работа. Моя позиция остается прежней. Я считаю, что не надо изменять границы исторически сложившихся микрорайонов. Поэтому я не буду голосовать за предложенную схему», – заявил Сомиков.

Депутат Константин Киселев заметил, что изменить текстовую часть документа и произвести расчеты населения (по закону, в одном округе должно быть не более 10% избирателей) нетрудно. Он напомнил, что у депутатов есть право внести правки даже после утверждения схемы в думе – посредством законотворческой инициативы. Сомиков поблагодарил коллегу за подсказку и пообещал подумать до весны. Ира Овчинникова отметила, что если дума не утвердит нарезку округов до 24 октября, то Ленинская районная ТИК сделает это самостоятельно.

В итоге комиссия одобрила схему без изменений: девять депутатов проголосовали «за», один высказался «против». Вопрос вынесен на пленарное заседание думы, которое состоится 18 октября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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