Электронное голосование могут опробовать на выборах в Екатеринбургскую думу

На выборах в Екатеринбургскую думу в 2023 году может быть применено дистанционное электронное голосование. Об этом сообщила глава избиркома Свердловской области Елена Клименко в беседе с «Новым Днем». По ее словам, регион технически готов к ДЭГ. Но в текущей избирательной кампании областной избирком решил не рисковать.

«Мы не стали подавать заявку в этом году. Если честно, я и сама хотела попробовать дистанционное электронное голосование. Мне как избирателю интересны новые механизмы. Но на мне лежит и ответственность. Если бы у нас проходили только губернаторские выборы – мы бы использовали ДЭГ. Но совмещение с 50 муниципальными выборами… Вдруг что-то пойдет не так? Почти 800 кандидатов в местных кампаниях, которым нужно объяснить, как устроено ДЭГ, как будет осуществляться подсчет голосов. Не всем понятна технология блокчейн. Локально применить электронное голосование – например, только в Екатеринбурге – невозможно. Потому что избиркомы работают не с муниципалитетами, а с избирательными округами. Губернаторские выборы проходят по единому округу и плюс еще 50 местных выборов. Это слишком большая ответственность. Тем более, в Свердловской области еще не практиковалось ДЭГ. Электронное голосование удобно использовать в одной кампании. Я уверена, что в ближайшем будущем мы воспользуемся этой возможностью. Выборы в Екатеринбургскую думу в 2023 году? Возможно. Но загадывать пока не буду», – рассказала Елена Клименко.

Она подчеркнула, что дистанционное электронное голосование – всего лишь дополнительный способ волеизъявления, по типу сервиса «Мобильный избиратель». Для электронного голосования избирателю также нужно подать заявление в УИК в установленный срок, а участковая комиссия обязана вычеркнуть его из своего списка, чтобы человек не мог проголосовать два раза. Технология постоянно совершенствуется. Так, в Москве в этом году ввели электронный список избирателей, чтобы участковые комиссии мгновенно получали информацию, что избиратель решил проголосовать с телефона, а не на участке. «Думаю, когда в Свердловской области мы будем применять ДЭГ, процедура станет максимально понятной и прозрачной. Тогда вопросов к легитимности вообще не возникнет», – отметила Елена Клименко.

О том, как в Свердловской области пройдут выборы-2022, можно почитать в интервью с председателем регионального избиркома, которое скоро выйдет на нашем сайте.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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