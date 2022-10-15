Володин предлагает создать спецподразделения из ветеранов МВД для решения задач СВО

Группа ветеранов правоохранительных органов из Екатеринбурга во главе с председателем городской думы, подполковником милиции Игорем Володиным планирует выступить с инициативой создать подразделения из этой категории граждан как для охраны порядка в новых территориях РФ, так и для решения задач специальной военной операции на Украине.

Как рассказал «Новому Дню» сам Игорь Володин, речь идет о людях, еще достаточно молодых, но имеющих хорошую физическую форму, а также богатейший опыт работы по борьбе с преступностью и охране правопорядка. Некоторые из них не попадают под критерии частичной мобилизации, так как не служили в армии или не участвовали в боевых действиях. Другие, имея опыт службы в экстремальных условиях, умение руководить коллективом и специальные офицерские звания, могут попасть под мобилизацию как рядовой состав, что, по мнению Игоря Володина и его товарищей, не совсем рационально. Спикер ЕГД уверен, что идею о создании специальных подразделений из отставных офицеров МВД поддержат тысячи его бывших коллег.

Сейчас офицеры собирают подписи своих единомышленников под обращением к секретарю Генсовета «Единой России» Андрею Турчаку и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В обращении, в частности, говорится: «Многие из нас готовы служить своей Родине, используя накопленный за годы службы опыт, в том числе в зоне специальной военной операции. Служба в органах внутренних дел связана с риском для жизни, учит принимать решения в критических ситуациях и накладывает определенный отпечаток на саму личность. Можно с полной уверенностью сказать, что в боевых условиях эти люди, умеющие принимать решения в соответствии с окружающей обстановкой, будут наиболее стрессоустойчивы и надежны».

Первым обращение подписал сам Игорь Володин, вторым – глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга, полковник полиции Роман Кравченко, за ними – еще более десяти офицеров, имеющих звания капитанов, майоров, подполковников и полковников полиции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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