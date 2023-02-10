Поражение оппозиции или новые возможности: чего ждать от выборов в ЕГД по новой схеме

Сентябрьские выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут по новой схеме. Ожидается, что число одномандатных округов увеличится с 18 до 25, а число мест для партийных выдвиженцев – сократится с 18 до 10. «Новый День» спросил у политологов, как эти изменения повлияют на характер избирательной кампании.

По мнению директора Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, изменение схемы выборов повысит конкурентность кампании. «Выборы по одномандатным округам – это всегда персональная конкуренция, сами кандидаты будут вступать в конфронтацию друг с другом, не прикрываясь партийными логотипами, флагами и лозунгами. Это повлияет на характер кампании. Размер избирательных округов изменится, они станут меньше, что несколько упростит задачу. Надеюсь, мы увидим хорошие, интересные политические баталии, в том числе в СМИ, соцсетях и городских пабликах», – считает Гагарин. Эксперт признает, что получить присутствие в думе других партий, кроме ЕР, станет сложнее, но устраивать «плач Ярославны» не стоит. «С одной стороны, есть прогнозы, что в округах победят кандидаты от ЕР, но с другой – могут быть неожиданности», – отметил Анатолий Гагарин. На вопрос, следует ожидать перехода условно «оппозиционных» политиков под знамена ЕР, Анатолий Гагарин ответил, что это будет непросто: «Выдвижению от ЕР предшествуют праймериз, а там всегда конкуренция высокая. Как мы знаем из биологии, внутривидовая конкуренция всегда выше межвидовой».

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин считает, что с изменением схемы выборов ситуация для партий (кроме ЕР) резко ухудшится: «Для чего это делается – совершенно понятно: обеспечить партии власти квалифицированное большинство. Партийцам будет крайне сложно избраться в округах, единственный шанс – пойти по спискам. Но одно дело, когда таких мандатов 18, другое – когда 10, почти в два раза меньше. Власти рассчитывают, что на 100% займут одномандатные округа, плюс заберут 3-4 партийных мандата. Таким образом, остальным партиям достанется 4-5. Это превращает их в фактор, на который фактически не стоит обращать внимание». Тем не менее, считает Мошкин, КПРФ и СРЗП будут активно эксплуатировать тему тарифов на ЖКХ и обеднения населения. Коммунисты к тому же начнут активно «утюжить» округа, где у них традиционно высокая поддержка – например, Чкаловский район. Что касается единороссов, то будет интересно посмотреть, кого они выставят на праймериз, даже если не будут указаны конкретные округа (которые, отметим, пока даже не нарезаны).

Политолог Михаил Корабельников отмечает, что следует различать тактические и стратегические цели предстоящей кампании. Тактическая – это непосредственно контроль над городской думой. Стратегическая – занять выгодные позиции перед стартом самых важных выборов – президентской кампанией 2024 года. «От выборов 2024 года будет зависеть 5-10 следующих лет. Занять нужные позиции – обеспечить себе будущее. Именно это важно в стратегическом плане для политических сил, а не контроль над ЕГД. И это уровень не города, это область. Ведь именно она инициирует изменение схемы», – отмечает Корабельников.

Что касается самого характера кампании, то, считает эксперт, пока еще рано делать прогнозы, потому что еще никогда в нашей стране выборы не проходили в условиях такой высокой неопределенности. Может сложиться ситуация, когда административный ресурс партии власти потеряет свою эффективность. Это может произойти в том случае, если бюджетник из-за ухудшения условий жизни перестанет быть управляемым и откажется идти на выборы по указке сверху. С другой стороны, практически у всех партий (кроме ЕР) есть проблемы с позиционированием, и избиратель, который хоть немного следит за ситуацией, это видит: «Будущее ЛДПР без Жириновского – неизвестно. «Справедливая Россия» до сих пор ищет свое лицо, сейчас вот – заигрывает с Пригожиным. «Новые люди», по большому счету, это бизнес-проект. Представители КПРФ зачастую не соответствуют собственной идеологии. Так за какой бренд голосовать?..»

Напомним, накануне в областное заксобрание поступил законопроект о внесении изменений в региональный избирательный кодекс. Законопроект пока не опубликован, но, по данным агентства, поправки коснутся нормы, согласно которой муниципальная дума, состоящая более чем из 26 депутатов, должна не меньше чем наполовину формироваться из депутатов, избранных по партийным спискам. Число списочников предполагается уменьшить с 18 до 10.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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