Началось: в Екатеринбурге сократят число депутатов, избранных по партспискам

Начался давно анонсированный процесс изменения схемы выборов в городскую думу Екатеринбурга. Число депутатов, избранных по партийным спискам, сократится, по одномандатным округам – вырастет.

В областное заксобрание поступил законопроект о внесении изменений в региональный избирательный кодекс. Законопроект пока не опубликован, но, по данным агентства, поправки коснутся нормы, согласно которой муниципальная дума, состоящая более чем из 26 депутатов, должна не меньше чем наполовину формироваться из депутатов, избранных по партийным спискам.

Как уже сообщал «Новый День», в кулуарах давно говорили, что к выборам 2023 года общее число депутатов ЕГД сократится с 36 до 35, 25 будут избираться по одномандатным округам, 10 – по спискам.

В заксо подтвердили, что изменения в избирательный кодекс планируется рассмотреть на пленарном заседании 21 февраля.После внесения поправок в избирательный кодекс области нужно будет сначала изменить устав Екатеринбурга, а потом – нарезку одномандатных округов.

Отметим, что схема выборов в гордуму Екатеринбурга менялась неоднократно. В 1994 году в городе был 21 одномандатный округ, в 1996 и 2000 гг. – 27, в 2005 и 2009 гг. – 35 одномандатных округов. В 2013 и 2018 годах 18 депутатов выбрали по партийным спискам, 18 – по округам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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