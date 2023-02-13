Официально: в заксо объяснили, как изменится схема выборов в ЕГД (ДОКУМЕНТ)

В городской думе Екатеринбурга будет 10 депутатов, которых изберут по партийным спискам, а остальных будут выбирать по одномандатным округам.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области и пояснительной записки к нему, опубликованных на сайте заксобрания. В записке говорится: «В целях увеличения количества депутатов, избираемых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах депутатов представительного органа муниципального района, городского округа с численностью 26 и более депутатов, предлагается установить, что на таких выборах десять депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов».

В самом законопроекте указано, что в соответствующей статье действующего избирательного кодекса слова «не менее половины (мандатов)» заменят на «десять».

Авторами законопроекта являются депутаты от Екатеринбурга: Аркадий Чернецкий (бывший мэр города), Евгений Старков, Валентин Лаппо, Виктор Маслаков, Вячеслав Вегнер, Владимир Смирнов, Михаил Клименко, Сергей Мелехин, Евгений Зяблицев, Дмитрий Жуков. Рассмотрение законопроекта профильным комитетом назначено на 14 февраля.

Ранее «Новый День» спросил у политологов, как изменение схемы выборов в ЕГД скажется на избирательной кампании и ее результатах.

Добавим, что в законопроекте содержатся и другие новеллы. В частности, там подробно прописана процедура участия в выборах лиц, признанных иноагентами, а также аффилированных с ними граждан.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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