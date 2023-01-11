«Минимум 10-15 миллионов и дальше как пойдет». Уральские политологи назвали реальную цену депутатского места в Екатеринбурге

Московский политолог Илья Гращенков оценил предстоящие выборы в Екатеринбургскую думу как «традиционно конкурентные» и назвал стоимость одного мандата – в среднем от 30 до 50 миллионов рублей. «Новый День» поинтересовался у местных политтехнологов, насколько указанные суммы соответствуют реальности.

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин: «Это цифры из разряда желаемых, но не слишком реалистичные. Если исходить из опыта прошлых кампаний в думу, то бюджет будет около 15 миллионов рублей. Кандидаты, конечно, могут потратить и больше. Все зависит от исходных позиций участника выборов, его репутации. Если изменится схема выборов в сторону уменьшения списочной части депутатов, то это тоже повлияет на итоговые расклады. Вложения в кампанию по одномандатному округу будут весомее. Придется потратиться не только неофитам, но и действующим депутатам, которые избирались по партийным спискам. В целом финансовая смета кандидата увеличится на 25-30%, если сравнивать с предыдущими выборами – 2018 года. Но сумма расходов может быть плавающей. Я думаю, нынешняя кампания будет спокойнее, потому что изменится сам формат конкуренции. Будут соревноваться между собой персональные кандидаты, а не кланы, как было раньше. Да, определенные интересанты есть. Но сейчас клановость в политике не очень прослеживается. Группы влияния могут договориться между собой в процессе подготовки к избирательной кампании. Хотя тут все зависит от их амбиций и возможностей».

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин: «Такие исчисления – сколько стоит депутатское место – это всегда немного лукаво. Приведу такую аналогию. Если человек хочет пойти в ресторан, он должен быть платежеспособным. Бывает, что у него пропадает аппетит, и он обходится малым – попьет чай и уйдет. А бывает, что аппетит разыгрался так, что ему приходится и часы закладывать, чтобы оплатить ужин. На мой взгляд, сумма 30-50 миллионов рублей завышена. Но если человек не готов потратить на выборы хотя бы 10 миллионов рублей, то не имеет смысла начинать кампанию. Это необязательно личные деньги кандидата, его могут спонсировать. Выборы в Екатеринбурге будут конкурентными, но еще не ясна будущая конфигурация думы. Вопрос перенарезки округов никто не снимал. Если доля партийных кандидатов сократится, то число округов возрастет, а их размер уменьшится. Значит, у кандидатов-одномандатников будет меньше расходов. С другой стороны, стоимость проходного места в партийном списке возрастает. Обычно партии заранее просчитывают, сколько мандатов они могут взять, и ставят нужных людей в проходные места в списках. Но иногда – и это устоявшаяся практика – кандидат покупает место в партийном списке. В таком случае купленный мандат по стоимости будет в 1,5-2 раза выше, чем затраты на организацию кампании в округе. Для партии это всегда вопрос компромиссов – поставить в список безденежного активиста или денежного барона. Нужно учитывать, что появление «финансового мешка» в списке бьет по репутации партии, поэтому от такого кандидата обычно требуют больше денег».

Политолог Михаил Коробельников: «Стоимость кампании зависит от финансовых возможностей и амбиций участника. Кандидату желательно иметь 10-15 миллионов рублей, а дальше все зависит от того, насколько конкурентными будут выборы. Просто так вбросить деньги – не значит добиться успеха. У человека должен быть авторитет, узнаваемость у избирателей. Сейчас трудно предсказать, какие траты будут на избирательную кампанию в 2023 году. У нас никогда еще не проходили выборы в таких социально-экономических условиях».

Стоит отметить, что на прошлых выборах в Екатеринбургскую думу, в 2018 году, минимальный порог кампании составлял 5-6 миллионов рублей. Опрошенные эксперты признают, что с учетом инфляции, значительного удорожания агитматериалов и общей экономической неопределенности цена мандата возрастет, но все же не настолько, как прогнозирует Илья Гращенков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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