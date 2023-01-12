«10-15 миллионов – это только гонорар», – московский политолог объяснил дороговизну победы на выборах в Екатеринбурге

Политтехнолог Илья Гращенков продолжил дискуссию о стоимости мандата Екатеринбургской городской думы. Речь идет об организационных расходах кандидата, который рассчитывает победить на выборах в сентябре 2023 года. По мнению эксперта, кампания в Екатеринбурге обойдется в 30-50 миллионов рублей. Местные политтехнологи считают эти суммы сильно завышенными, а минимальный порог кампании обозначили в 10 миллионов рублей. В ответ Гращенков привел свои расчеты. Публикуем его пост в telegram-канале с некоторыми сокращениями.

«Вы тут препарировали мой расклад по выборам в Екатеринбурге, дав прогноз по стоимости кампании в 7-10 миллионов рублей как бы «выше крыши». Возможно, если бы речь шла про выборы в любом другом городе, но Екат дело особое. Во-первых, в области насчитывается 49 миллиардеров. Во-вторых, продолбать-то можно и 500 тысяч, я все-таки говорю о стоимости кампании на победу. Разумеется, если вы идете от ЕР, то сумма кампании уменьшается за счет монетизации админресурса. В-третьих, возникает интрига с ДЭГ (дистанционное электронное голосование), что тоже удорожает кампанию.

Начнем с номинальных расчетов. Например, Верх-Исетский округ – это 149 тысяч избирателей. При явке в 50% и требуемых для победы 50% от явки – получаем 37 тысяч избирателей и «средней цене» голоса в 1 тысячу рублей – 37 миллионов рублей. Теперь подробнее. Львиную долю съедает «поле», а также гонорарный фонд специалистов.

По-хорошему кампанию надо бы начинать в апреле-мае, но даже если в июне, то гонорарный фонд формируется минимум на 3 месяца (а оптимально на 4-5 месяцев). Только руководителей по направлениям, без учета руководителя кампании, минимум 6 человек. Со средней з/п хорошего технолога от 350-500 тысяч в месяц, уже получаем минимум 7-10 миллионов. Это организационный сектор, креативная группа, юридическая группа, руководитель полевой структуры и другие. Не говоря уже про хороших юристов, не только сопровождения, но и нападения – это еще плюс 2-3 миллиона на кампанию. А также качественный дизайнер АПМ, пара райтеров. Это еще 1-2 миллиона. Ну и самый объемный расход – кустовые штабы, тут в зависимости от размера округа, но как минимум несколько человек. Итого только гонорарный фонд хороших специалистов обойдется в 10-15 миллионов рублей, а может и больше. Ну и по мелочи – секретари штаба, водители. Да, хорошие руководители еще платят суточные специалистам, хотя бы 1 тысяча рублей в день, а также сюда относится аренда квартир, билеты и т.д.

Самая объемная часть трат – поле. Сейчас многие говорят о том, что полевые работы нужно сокращать в пользу сетевой агитации, спецпроектов и т.д. Но если заказчику нужна победа, то без поля обещать ее невозможно. Тут тоже в зависимости от размеров округа, но как минимум несколько десятков бригадиров и сотен агитаторов, а также контролеров. Даже если планировать их на два ударных месяца работы, то это все равно минимум от 5 миллиона рублей.

АПМ (агитационные материалы – прим. ред.) в хорошей кампании – это 5-7 волн. Причем только какой-нибудь одной газеты-листовки – это уже 4-5 миллионов, а еще листовка с биографией кандидата, буклет, календарь, брошюра. В общем, бюджет АПМ может быть, как и поле, очень затратным. А еще баннеры, растяжки, билборды. Даже самый дешманский билборд во время кампании стоит не меньше 70 тысяч, а обычно в два-три раза выше, чем в «мирное время». Это еще без проектов контрпропаганды. Ну, еще местные газеты, ТВ, соцсети. Раз уж ДЭГ, то тут в сетевую агитацию тоже нужно закладывать.

Еще много чего нужно. Социологию нужно сделать хотя бы 2-3 раза, наблюдателей набрать и обучить. Встречи с избирателями провести, тиражи конкурентов перехватить и т.д. Ну, и самое главное – победить в день голосования. Гонорар руководителя, опять же. Вот и получается довольно внушительный бюджет на кампанию».

Впрочем, калькуляция Гращенкова снова вызвала вопросы у уральских специалистов. Политконсультант Алексей Швайгерт указал на две серьезные ошибки своего коллеги. Во-первых, число избирателей одномандатного округа в Екатеринбургскую городскую думу составляет от 56 до 68 тысяч, а не 149 тысяч, как посчитал Гращенков. Если количество округов в результате перенарезки увеличится до 25, то в среднем в каждом окажется по 44 тысячи избирателей. Исходя из этих данных и нужно считать бюджет кампании. Во-вторых, политолог сильно удивился обозначенной явке 50% на выборах в Екатеринбурге. «Помилуйте, но откуда? В 2018 при интенсивной конкурентной кампании явка составила 26,7%. В этом сезоне, даже с ДЭГ, ожидать стоит схожих цифр. И даже ниже», – отмечает Швайгерт.

По данным «Нового Дня», политтехнолог Илья Гращенков вел избирательную кампанию партии «Новые люди» на выборах в заксобрание Свердловской области в 2021 году. Тогда по итогам трехдневных выборов партия набрала 9,19% голосов и получила два мандата в областном парламенте. Депутатами стали активист Рант Агаджанян и ресторатор Иван Зайченко, но спустя полгода Зайченко ушел из заксо. Освободившийся мандат «Новые люди» передали бизнесмену Владимиру Загайнову.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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