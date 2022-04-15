Иван Зайченко: «Я написал заявление об уходе из депутатов»

Депутат заксобрания от партии «Новые люди» Иван Зайченко решил уйти из политики. Об этом он объявил в своем телеграм-канале.

«Друзья, я написал заявление об уходе из депутатов. В нынешней обстановке я не вижу, как можно выполнить свои предвыборные обещания и сдержать слово. А для меня это очень важно. Очень прошу вас простить меня за это решение. С сегодняшнего дня я полностью вне политики», – написал он.

Как уже сообщал «Новый День», Зайченко был избран по списку партии «Новые люди» в сентябре 2021 года. В первые же недели он стал делиться с подписчиками в соцсетях своими впечатлениями о депутатских буднях. Например, рассказывал о встрече с Аркадием Чернецким: «Мне всё время в него пальцем потыкать хотелось. Всё детство на него в телевизоре смотрел, а теперь – вот, рядом сидит, настоящий ли».

В пресс-службе партии сообщили, что больше всего голосов «Новые люди» набрали в Кировском и Верх-Исетском округе. Вероятно, в одну из этих тергрупп и уйдёт вакантный мандат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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