У «Новых людей» появился новый депутат заксо

Избирком Свердловской области на сегодняшнем заседании решил вопрос о передаче вакантного мандата депутата заксо по списку партии «Новые люди». Депутатский мандат был вручен Владимиру Загайнову.

Как уже сообщал «Новый День», 15 апреля депутат от «Новых людей» Иван Зайченко заявил, что досрочно сдает мандат и уходит из политики. На пленарном заседании 19 апреля его полномочия были прекращены официально.

Вместо него партия решила направить в заксо 57-летнего директора ООО «НПО Углекокс» Владимира Загайнова, который выдвигался на выборы в составе Верх-Исетской территориальной группы «Новых людей». На ближайшем заседании заксо Загайнов принесет депутатскую присягу и приступит к работе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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