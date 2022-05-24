Новый депутат заксо займется промышленной политикой

Сегодня новый депутат заксобрания от партии «Новые люди» Владимир Загайнов принёс присягу и официально приступил к работе.

Как сообщила журналистам спикер Людмила Бабушкина, Загайнов изъявил желание войти в состав комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

Напомним, 15 апреля депутат от «Новых людей» Иван Зайченко заявил, что досрочно сдает мандат и уходит из политики. На пленарном заседании 19 апреля его полномочия были прекращены официально.

Вместо него партия решила направить в заксо 57-летнего директора ООО «НПО Углекокс» Владимира Загайнова, который выдвигался на выборы в составе Верх-Исетской территориальной группы «Новых людей».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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