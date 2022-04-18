«Новые люди» решили, кому отдать вакантный мандат бизнесмена Зайченко

Новым депутатом от партии «Новые люди» в заксобрании Свердловской области станет директор ООО «НПО Углекокс» Владимир Загайнов, который выдвигался на выборы в составе Верх-Исетской территориальной группы. Об этом «Новому Дню» рассказал руководитель областного отделения партии Рант Агаджанян.

Владимиру Загайнову 57 лет, он родился в Алапаевском районе, закончил УПИ. Его компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Как уже сообщал «Новый День», в пятницу депутат от «Новых людей» Иван Зайченко заявил, что досрочно сдает мандат и уходит из политики. На завтрашнем пленарном заседании его полномочия будут прекращены официально.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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