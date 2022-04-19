«Отпустите человека на природу!» – отставку депутата Зайченко обсудили с юморком

Депутаты заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата от «Новых людей» Ивана Зайченко. Самого депутата на заседании сегодня не было.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это дало повод депутату Вячеславу Вегнеру усомниться в серьезности его намерений. «А депутат Зайченко сам заявление принес или через кого-то передал? Здесь его нет, на комиссии его не было. Вдруг он потом передумает, скажет: «Это не я передавал»?», – спросил Вегнер.

Людмила Бабушкина переадресовала этот вопрос председателю фракции «Новых людей» Ранту Агаджаняну, который сообщил, что решение Зайченко окончательное.

Однако Вегнера поддержал эсер Армен Карапетян. «Вегнер правильный вопрос задал. Завтра он придет, скажет, я имею право... Что случилось? Если человек хочет жить на природе, давайте отпустим его на природу! Заяц ушел!»

«Как заявление-то сюда попало?» – настаивал Вегнер. Рант Агаджанян заверил, что его принес лично Иван Зайченко. Людмила Бабушкина добавила, что Зайченко хотел после этого повидаться с ней, но она была на выезде. В итоге отпустить Зайченко согласились все, кроме Вегнера.

Как уже сообщал «Новый День», в пятницу депутат от «Новых людей» Иван Зайченко заявил, что досрочно сдает мандат и уходит из политики. Новым депутатом от партии «Новые люди» в заксобрании Свердловской области станет директор ООО «НПО Углекокс» Владимир Загайнов, который выдвигался на выборы в составе Верх-Исетской территориальной группы. Владимиру Загайнову 57 лет, он родился в Алапаевском районе, закончил УПИ. Его компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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