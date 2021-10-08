«Выдали кабинет, сказали, как голосовать»: откровения депутата-неофита – 2

Депутат заксобрания от партии «Новые люди» Иван Зайченко, в этом году избранный впервые, продолжает знакомиться с устройством законодательной ветви власти. Сегодня, в день первого заседания VIII созыва, он опубликовал на своей странице в фейсбуке в открытом доступе вторую колонку о своих впечатлениях:

«Вчера выдали кабинет.

И был сложный разговор в Заксо.

Сегодня будет первое заседание, где уже все по-настоящему, с голосованием.

Там нам нужно будет голосовать за все ключевые посты в Думе.

Выбрать руководителя Заксо и его замов.

Выбрать список комитетов и руководителей этих комитетов, и заместителей руководителей этих комитетов

Комитеты – ключевой орган в Заксо, там законопроекты обсуждают и решают попадут ли они на общее голосование.

А ещё будем выбирать депутатов, которые будут за свою работу деньги получать.

В думе сидит 50 человек, но только 30 из них могут получать зарплату

Остальные работают бесплатно.

Я на зарплату не претендую.

Еще нужно будет выбрать первого заместителя губернатора, эта должность утверждается депутатами.

На неё претендует бывший мэр Каменск-Уральского Шмыков Алексей.

По идее такие кандидаты встречаются с депутатами из каждой фракции и делают самопрезентацию- знакомство. Если я правильно понял.

Но к Новым людям Алексей не пришёл, как можно голосовать за того, кого не видел в глаза? Правильно, никак, поэтому с этим решением все ясно.

Но с другими решениями сложнее…

Сегодня была встреча, где мне прямо говорили за кого и как голосовать, но я так не готов, но альтернативных вариантов не знаю.

И не понимаю, насколько мой голос может изменить ситуацию.

Так что буду голосовать как подскажет здравый смысл и немного интуиции.

В общем, втягиваться и втягиваться мне ещё…»

Как уже сообщал «Новый День», первую колонку Иван Зайченко написал 29 сентября, после церемонии вручения депутатских удостоверений. Тогда его впечатлила встреча с Аркадием Чернецким: «Мне всё время в него пальцем потыкать хотелось. Всё детство на него в телевизоре смотрел, а теперь – вот, рядом сидит, настоящий ли».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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