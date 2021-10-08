«Выдали кабинет, сказали, как голосовать»: откровения депутата-неофита – 2

Депутат заксобрания от партии «Новые люди» Иван Зайченко, в этом году избранный впервые, продолжает знакомиться с устройством законодательной ветви власти. Сегодня, в день первого заседания VIII созыва, он опубликовал на своей странице в фейсбуке в открытом доступе вторую колонку о своих впечатлениях:
«Вчера выдали кабинет.
И был сложный разговор в Заксо.
Сегодня будет первое заседание, где уже все по-настоящему, с голосованием.
Там нам нужно будет голосовать за все ключевые посты в Думе.
Выбрать руководителя Заксо и его замов.
Выбрать список комитетов и руководителей этих комитетов, и заместителей руководителей этих комитетов
Комитеты – ключевой орган в Заксо, там законопроекты обсуждают и решают попадут ли они на общее голосование.
А ещё будем выбирать депутатов, которые будут за свою работу деньги получать.
В думе сидит 50 человек, но только 30 из них могут получать зарплату
Остальные работают бесплатно.
Я на зарплату не претендую.
Еще нужно будет выбрать первого заместителя губернатора, эта должность утверждается депутатами.
На неё претендует бывший мэр Каменск-Уральского Шмыков Алексей.
По идее такие кандидаты встречаются с депутатами из каждой фракции и делают самопрезентацию- знакомство. Если я правильно понял.
Но к Новым людям Алексей не пришёл, как можно голосовать за того, кого не видел в глаза? Правильно, никак, поэтому с этим решением все ясно.
Но с другими решениями сложнее…
Сегодня была встреча, где мне прямо говорили за кого и как голосовать, но я так не готов, но альтернативных вариантов не знаю.
И не понимаю, насколько мой голос может изменить ситуацию.
Так что буду голосовать как подскажет здравый смысл и немного интуиции.
В общем, втягиваться и втягиваться мне ещё…»
Как уже сообщал «Новый День», первую колонку Иван Зайченко написал 29 сентября, после церемонии вручения депутатских удостоверений. Тогда его впечатлила встреча с Аркадием Чернецким: «Мне всё время в него пальцем потыкать хотелось. Всё детство на него в телевизоре смотрел, а теперь – вот, рядом сидит, настоящий ли».
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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