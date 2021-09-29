В Доме правительства Свердловской области состоялось торжественное вручение мандатов избранным депутатам заксобрания. Под впечатлением от церемонии Иван Зайченко, депутат от партии «Новые Люди», новичок в политике, написал в соцсети эмоциональную колонку.

«Как все было:

Сначала умудрился заблудиться, пришёл в Заксо, а надо было в здание Правительства. Охрана на входе прогнала.

На вручении все депутаты друг с другом здоровались, поздравляли с победой.

Вообще было чувство, как в начале какого-то обучения-тренинга, когда все максимально вежливые.

Постояли под гимном, а потом было много слов про то, насколько идеальны и законны были выборы, как мало нарушений и что результаты не вызывают сомнений.

Вообще, созданию образа законности выборов уделялось очень много внимания.

Депутатам-одномандатникам вручали удостоверения глав избирательных участков по тем территориям, по которым эти депутаты были выбраны.

Мол, я все проверил, его точно избрали.

Воспринимали нас нормально. Никакого негатива я не заметил.

Даже почти никто не ругался, что я в белых полуспортивных штанах пришёл.

Но все-таки попросили в следующий раз выбирать тона поспокойнее)

Познакомились с Бабушкиной Л.В., это Председатель Заксо. То есть она там руководит всем .

Она пригласила нас к себе.

Кидайте в меня помидоры, но на меня она произвела впечатление приятной женщины.

Тогда же к ней зашёл Чернецкий. Мне всё время в него пальцем потыкать хотелось. Всё детство на него в телевизоре смотрел, а теперь – вот, рядом сидит, настоящий ли.

Обсудили с ней, кто в какой комитет пойдёт.

Комитет, это такие ребята, которые согласовывают законопроекты. От их решения зависит, пойдёт ли он дальше, на голосование всем депутатам.

Как я понял, дискутировать на общем собрании, в думе, невозможно.

Два вопроса, два комментария по законопроекту, и все.

Основные дискуссии идут именно в комитетах.

Поэтому вопрос, в какой комитет ты попадёшь – очень важен.

Набирают людей в комитеты председатели комитетов. По своему желанию туда не попасть. Вот и приходится уже на старте договариваться и радоваться, если предложили то, что изначально хотел – комитет по промышленности и предпринимательству.

Вот и напиши теперь что-то не то про главу комитета.

А вообще, вроде не делал ничего сегодня, а устал как депутат на работе

Такие вот дела».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/728266.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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