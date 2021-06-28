«Новые люди» выдвинули в заксобрание основателя сети ресторанов «Сушкоф»

Партия «Новые люди» определилась с кандидатами в свердловское заксобрание. Список в региональный парламент возглавит бизнесмен Иван Зайченко. Кроме него партию на выборах представят общественный деятель Рант Агаджанян, бизнесмен и благотворитель Алексей Невьянцев, автогонщица Мария Баранцева и тележурналист Ярослав Бородин. Об этом стало известно «Новому Дню» по итогам заседания совета регионального отделения партии.

Иван Зайченко прежде политикой не занимался. Предприниматель известен прежде всего как основатель сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто». Сейчас в девяти городах России работают 27 заведений сети, в том числе шесть открытых в кризисный 2020 год. Бизнесмену принадлежит сеть магазинов здорового питания «Жизньмарт».

В своей программе «Новые люди» предлагают изменить распределение налоговых поступлений в пользу регионов. Также они намерены вернуть прямые выборы мэров, отмененные в большинстве городов, в том числе и в Екатеринбурге.

Напомним, партия «Новые люди» была создана в 2020 году и на сегодняшний день имеет своих представителей в четырех областных парламентах. В этом году партия впервые будет бороться за места в законодательном собрании Свердловской области, а на выборах в Государственную думу РФ «Новые люди» намерены выставить более 200 кандидатов.

Фото: "Областная газета"

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