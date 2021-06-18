Автогонщица из Екатеринбурга станет кандидатом от партии «Новые люди» на выборах в Госдуму

Партия «Новые люди» продолжает привлекать сторонников. В их числе – автогонщица и блогер Мария Баранцева. Девушка уже заявила о своем намерении представлять партию на выборах в Государственную думу.

«По образованию 28-летняя Мария Баранцева – архитектор. За ее плечами архитектурная академия и педагогический университет. Девушка с четырех лет занимается фигурным катанием, имеет звание мастера спорта, еще на младших курсах начала тренировать на льду ребятишек. Несколько лет назад она увлеклась автогонками, чем изрядно шокировала родителей и друзей. Ее решение стать кандидатом в депутаты в столь молодом возрасте стандартным тоже не назовешь. Мария хочет изменить жизнь людей, а дома на диване это сделать просто невозможно. Поэтому она готова действовать, менять мир вместе с партией «Новые люди». Выход из зоны комфорта ее не пугает, а риск – дело привычное», – пояснили в партии мотивацию гонщицы идти в политику.

«Партия «Новые люди» предлагает современную и реальную программу переустройства нашей жизни. Мне как человеку, который много времени проводит за рулем, хорошо известно об одной из самых главных проблем России. Вместе с «Новыми людьми» я выступаю за транспортную безопасность, а она начинается с хороших качественных дорог. Пока мы не усилим контроль за их ремонтом, мы не снизим количество аварий», – рассказала «Новому Дню» Мария Баранцева.

В партии «Новые люди» уверены, что Мария сможет добиться своих целей и в политике. Успех гарантируют целеустремленность и дисциплина, привитые спортом. Задачи на перспективу – уже поставлены.

«Мы должны создать условия для развития и роста доходов в каждом отдельном регионе, а не только в столице. Именно за это выступает наша партия. Вместе с деньгами из малых городов в центр в поисках больших зарплат уезжают люди. Мы хотим изменить эту ситуацию, предоставив молодежи возможности для роста в своих регионах, хотим развивать локальные бренды. Для этого нам нужны ресурсы и полномочия», – делится Мария Баранцева.

В партии отметили: «Новые люди» уверены: для того, чтобы регионы могли полноценно экономически развиваться, необходимо поменять систему распределения налоговых поступлений. Та, что существует сейчас, ставит федеральный центр и регионы в неравное положение. Поэтому большая часть налоговых поступлений отправляется прямиком в федеральную казну».

Как уже сообщалось, партия «Новые люди» образована в 2020 году, год назад ее кандидаты прошли в парламенты всех регионов, где выдвигались партийным списком. Более 200 кандидатов партия выставит и на предстоящих осенью выборах в Госдуму. В Екатеринбурге, помимо Марии Баранцевой, «Новые люди» представлены еще двумя медийными персонами – это один из финалистов политического шоу «Дебаты-кандидаты» Станислав Масоров и общественный деятель Ярослав Бородин.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

За неделю цены на морковь и картофель выросли еще на 9-15%. / Гаишники нашли водителя, который сбил велосипедиста и скрылся, чтобы запить стресс (ФОТО). / 18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»