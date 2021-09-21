Избирком огласил итоги выборов в свердловское заксо после обработки 100% бюллетеней

Стали известны предварительные итоги выборов в свердловское заксобрание после обработки 100% бюллетеней.

По партийному списку «Единая Россия» набирает 35,56% голосов (партию поддержали 563 346 человек). Второе место занимает КПРФ с результатом 22,98% голосов (364 174 избирателей). «Справедливая Россия – за правду» удержала третье место – 14,5% голосов (229 678 избирателей). ЛДПР набрала 9,35% голосов (148 084 избирателей). Партия «Новые люди», впервые принявшая участие в парламентских выборах, проходит в состав заксо с результатом 9,19% (145 650 избирателей). Таким образом, новый парламент Свердловской области будет пятипартийным.

За «Яблоко» проголосовали 43 575 свердловчан, или 2,75%. Голоса за партию «Зеленая альтернатива» отдали 19 638 избирателей, или 1,24%. Последнее место на выборах заняла Партия Роста – 10 872 избирателей, или 0,69%.

Как ранее сообщал «Новый День», в 23 из 25 одномандатных округах победили кандидаты «Единой России». От партии власти переизбрались на новый срок 20 депутатов старого созыва.

В Алапаевском округе №1 победил единоросс Евгений Старков с результатом 40,14% голосов, на втором месте кандидат КПРФ Екатерина Котлова, набравшая 24,67% голосов.

В Асбестовском округе №2 выиграл кандидат «Единой России», бывший депутат от ЛДПР, Михаил Зубарев. Он набрал 37,99% голосов. На втором месте коммунист Андрей Самарин с результатом 35,3%.

В Белоярском округе №3 победу одержал единоросс и бывший коммунист Вячеслав Вегнер – 29,3%. На втором месте кандидат КПРФ Эвальд Вагнер – 23,5% голосов.

В Богдановичском округе №4 на первом месте кандидат ЕР, многолетний спикер заксо Людмила Бабушкина. Она набрал 47,36% голосов. За ней следует коммунист Дмитрий Ремезов с результатом 22,56%.

В Верхнепышминском округе №5 победил представитель «Единой России» Вячеслав Брозовский – 43,88%. На втором месте кандидат «Справедливой России» Наталия Ковалева – 18,98%.

В Верх-Исетском округе № 6 выиграл единоросс Сергей Мелехин – 35,04%. На втором месте кандидат «Яблока» Владислав Постников – 20,6% голосов.

В Железнодорожном округе №7 победил кандидат ЕР Валентин Лаппо – 34,66%. За ним следует кандидат «Справедливой России» Егор Шаламовских – 22,61%.

В Кировском округе №8 первым стал единоросс Михаил Клименко, его результат – 36,75%. На втором месте «справедливоросс» Олег Назаров – 28,83%.

В Ленинском округе №9 победу одержал единоросс Виктор Маслаков – 36,97%. На втором месте кандидат «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова – 27,46%.

В Октябрьском округе №10 депутатом стал единоросс, бывший представитель «Партии пенсионеров» Евгений Зяблицев – 45,48%. На втором месте представитель эсеров Григорий Панов.

В Орджоникидзевском округе №11 победил единоросс Владимир Смирнов – 35,51%. На втором месте коммунист Андрей Пиняжин – 25,62%.

В Чкаловском округе №12 произошла сенсация. Многолетнего депутата «Единой России» Валерия Савельева (32,36%) обыграл лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев (33,62%). Разница между первым и вторым местом составила 702 голоса.

В Ирбитском округе №13 победу одержал руководитель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий – 43,94%. На втором месте «справедливоросс» Михаил Смердов – 25,47%.

В Каменск-Уральском округе №14 выиграл единоросс Виктор Якимов – 37,93%. На втором месте коммунист Борис Идиатулин – 25,05%.

В Кировградском округе №15 также неожиданный результат. Кандидат КПРФ Евгений Букреев выиграл выборы, набрав 42,72% голосов. На втором месте единоросс Александр Волков – 38,72% голосов. Разница между кандидатами – 2 533 голоса.

В Краснотурьинском округе №16 победил кандидат «Единой России» Петр Соколюк – 35,89%. На втором месте коммунист Николай Заморин – 24,34%.

В Красноуральском округе № 17 выиграл единоросс Сергей Никонов – 36,92%. За ним следует коммунист Габбас Даутов, набравший 31,2% голосов.

В Красноуфимском округе №18 победу одержал представитель ЕР Альберт Абзалов – 45,61%. На втором месте кандидат КПРФ Андрей Баженов – 27,44%.

В Дзержинском округе №19 победил единоросс Владимир Рощупкин – 38,15%. На втором месте коммунист Анатолий Марченков – 27,38%.

В Нижнетагильском Ленинском округе №20 первым стал единоросс Вячеслав Погудин – 43,24%. За ним следует коммунист Михаил Бояркин – 21,48%.

В Тагилстроевском округе №21 выиграл кандидат ЕР Владимир Радаев – 37,96%. На втором месте представитель КПРФ Владимир Желиба – 26,02%.

В Первоуральском округе №22 победил единоросс Алексей Дронов – 44,37%. Коммунист Сергей Латаев набрал 30,64%.

В Ревдинском округе №23 на первом месте единоросс Александр Серебренников – 40,81%. За ним следует коммунист Венер Бикбулатов – 24,62%.

В Серовском округе №24 победу одержал кандидат «Единой России» Дмитрий Жуков – 42,05%. На втором месте кандидат КПРФ Игорь Чудов – 21,95%.

В Сысертском округе №25 выиграл автогонщик Сергей Карякин, выдвигавшийся от «Единой России». Он набрал 31,65% голосов. На втором месте коммунист Валерий Блинов – 26,08%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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