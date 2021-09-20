«Единая Россия» проиграла два округа на выборах в свердловское заксо

Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий огласил предварительные результаты партии на выборах в свердловское заксобрание. По партийному списку «Единая Россия» набрала порядка 35%. В 23 из 25 одномандатных округов кандидаты ЕР одержали победу. В Кировградском и Чкаловском округах выдвиженцы «Единой России» Валерий Савельев и Александр Волков проиграли выборы.

«В этих округах была высокая конкуренция. Также есть объективные обстоятельства, которые мы обязательно проанализируем», – прокомментировал Виктор Шептий. Добавим, что в ГАС «Выборы» до сих пор нет данных об итогах голосования в одномандатных округах на выборах в свердловское заксобрание.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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