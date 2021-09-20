КПРФ забирает восемь мандатов в свердловском заксобрании

Руководитель свердловских коммунистов Александр Ивачев сообщил, что два кандидата от КПРФ одержали победу в Чкаловском и Кировградском одномандатных округах на выборах в свердловское заксобрание. Ранее секретарь СРО ЕР Виктор Шептий заявил, что «Единая Россия» упустила эти два округа.

По информации обкома КПРФ, в Кировградском округе выиграл Евгений Букреев, в Чкаловском округе – Александр Ивачев. По партийному списку коммунисты получили 23% на выборах заксо. Это означает, что КПРФ может получить восемь мандатов в новом составе свердловского заксобрания – шесть по партсписку и два по округам.

Добавим, что в ГАС «Выборы» до сих пор нет информации об итогах выборах в одномандатных округах по заксо.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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