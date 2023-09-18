Чье место в Екатеринбургской думе самое дорогое. Финансовые итоги выборов

В новом созыве Екатеринбургской думы будет представлено шесть политических партий. За время избирательной кампании партийные боссы потратили на агитацию в общей сложности свыше 73 миллионов рублей. «Новый День» подсчитал, кому депутатские места обошлись дороже всего.

«Новые люди». 1 голос = 592,6 рубля

Самая молодая партия смогла заполучить один мандат в городской думе, хотя многие в ней сомневались. «Новые люди» потратили на выборы 11,6 миллионов рублей. Причем изначально в избирательный фонд партии поступило больше средств, но 4,6 миллиона пришлось вернуть из-за превышения лимита. Официальных спонсоров у партии не было, зато 4,3 миллиона рублей «Новые люди» получили в качестве пожертвований от граждан. По итогам выборов за список НЛ проголосовал 19 591 избиратель, что позволило партии преодолеть пятипроцентный барьер.

«Справедливая Россия – за правду». 1 голос = 584,1 рубля

Справедливороссов можно отнести к неудачникам выборов. Партия потратила на агиткампанию больше всех – 15 миллионов рублей. В том числе в избирательный фонд СР-ЗП поступило 3,3 миллиона рублей от компании ООО «Сетьстрой-ЕК» и 4,5 миллиона рублей пожертвований от граждан. Несмотря на это, «Справедливая Россия» смогла набрать лишь 25 677 голосов избирателей и получила только один мандат в думе.

«Яблоко». 1 голос = 451,2 рубля

К удивлению политологов, либеральная партия показала приличный результат на выборах в Екатеринбурге и получила одного представителя в думе. Однако, «яблочники» при этом хорошо вложились в агитацию. В избирательный фонд партии поступило 9,6 миллиона рублей, из них 3,8 миллиона – это пожертвования граждан. Как итог – за «Яблоко» отдали голоса 21 296 екатеринбуржцев.

КПРФ. 1 голос = 438,8 рубля

На избирательную кампанию коммунисты получили 14 миллионов рублей, но 1,5 миллиона пришлось вернуть из-за превышения лимита. Часть средств партии дали спонсоры: ООО «Специализированный застройщик УК «Краснолесье» (3 миллиона рублей) и ООО «Геопоиск» (2 миллиона рублей). На выборах за список КПРФ проголосовали 28 485 горожан, что обеспечило лишь третье место в едином избирательном округе и один мандат в думе по партийному списку.

ЛДПР. 1 голос = 427,9 рубля

Партия потратила на выборы 14,4 миллиона рублей. Причем большую часть средств в избирательном фонде составили пожертвования граждан – 9,2 миллиона рублей. ЛДПР получила 33 651 голос, и благодаря сложной системе расчетов отобрала один мандат у «Единой России». Таким образом, ЛДПР получила три места в думе и стала самой успешной среди оппозиционных партий в Екатеринбурге.

«Единая Россия». 1 голос = 106,3 рубля

Единороссы показали самую эффективную агиткампанию. По официальным данным, затраты на агитацию составили всего 10,2 миллиона рублей. Традиционный спонсор партии, Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, внес 2,7 миллиона рублей в избирательный фонд. При этом за «Единую Россию» на думских выборах проголосовали 96 532 горожанина. Это позволило получить четыре партийных места. Вкупе с результатами выборов в одномандатных округах единороссы взяли 75% мест в Екатеринбургской думе.

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Напомним, выборы нового состава Екатеринбургской думы состоялись 9 и 10 сентября. Несмотря на двухдневное голосование и применение ДЭГ, явка в 2023 году стала одной из самых низких в истории города. В голосовании приняли участие 230 548 екатеринбуржцев или 20,67% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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