Наискучнейшие выборы с обилием чернухи: политологи оценили прошедшую кампанию

В Екатеринбурге подводят итоги выборов депутатов городской думы. Окончательные цифры пока не названы, но общая тенденция понятна. Скорее всего, в думу проходят все 6 партий, которые участвовали в выборах, в том числе «Яблоко» и «Новые люди». Представители ЛДПР опередили КПРФ, заняв второе место после ЕР. По мнению политологов, не все партии сработали одинаково профессионально.

«ЛДПР реализовала свой потенциал. Их избиратели – более дисциплинированные, они сходили на выборы. А от коммунистов люди убежали к «Яблоку» или кому-то еще, – считает политтехнолог Александр Ханин. – Никто, кроме ЛДПР, по сути, яркой кампании в городе не вел. У ЕР были скучные безликие щиты. Коммунисты раньше были знамениты митингами и громкими заявлениями, теперь – ничего. Слуцкий нашел возможность приехать в Екатеринбург, а Зюганов – нет. «Справедливая Россия» накануне выборов дергалась из стороны в сторону, в итоге их голоса забрали «Яблоко» и «Новые люди». «Единая Россия» сработала плохо».

В целом эксперт назвал выборы «наискучнейшими», но при этом с большим количеством «чернухи» – это и нападения на агитаторов, и порча агитматериалов и т.п. «Все это попадало в СМИ, так как больше, по сути, писать было нечего. Видя это, люди еще больше разочаровывались в выборах и не хотели в этом участвовать», – резюмировал Ханин.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин считает, что никакой сенсации в успехе ЛДПР нет. «Это пример того, как можно собрать голоса на использовании существующих технологий. Некоторые партии подумали, что вести работу на всем электоральном поле слишком затратно, и сосредоточилась на округах. ЛДПР работала на всей территории города и получила результат. КПРФ не сумела собрать свой электорат. У них уже не первый год наблюдается кризис как в региональном, так и в городском масштабе. Возможно, не очень удачно были выбраны первые лица списка – супруга лидера обкома не ассоциируется у избирателя с коммунистическими идеями».

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин отметил неожиданно высокий результат «Яблока» – более 9%. «Во всех известных мне соцопросах «Яблоко» набирало не больше 5%. Впрочем, это скорее вопрос к социологам. В этом году при соцопросах фиксировалось огромное количество отказников. На 100 человек, готовых ответить на вопросы, приходилось 200-300 тех, кто не захотел. И что у этих людей в головах – неизвестно. Думаю, что «Яблоко» в этом году абсорбировало протест».

Как уже сообщал «Новый День», пока результаты голосования по единому округу выглядят так:

1. «Единая Россия» – 96 532 (41,87%)

2. ЛДПР – 33 651 (14,6%)

3. КПРФ – 28 485 (12,36%)

4. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 25 677 (11,14%)

5. «Яблоко» – 21 296 (9,24%)

6. «Новые люди» – 19 591 (8,50%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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