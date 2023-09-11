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Понедельник, 11 сентября 2023, 08:34 мск

Новости Екатеринбург

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На выборах в Екатеринбургскую гордуму ЛДПР опередила коммунистов

В Екатеринбурге на выборах в городскую думу по единому округу лидирует «Единая Россия», на втором месте – ЛДПР.

По данным на 02:30, в голосовании приняли участие 230 548 избирателей, 5 316 бюллетеней признаны недействительными. В остальных голоса распределились так:

  1. «Единая Россия» – 96 532 (41,87%)
  2. ЛДПР – 33 651 (14,6%)
  3. КПРФ – 28 485 (12,36%)
  4. «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 25 677 (11,14%)
  5. «Яблоко» – 21 296 (9,24%)
  6. «Новые люди» – 19 591 (8,50%)

Дистанционно проголосовали 62 110 екатеринбуржцев. Здесь результаты немного другие: ЕР – 53,24%, ЛДПР – 15,66%, «Новые люди» – 9,66%, СРЗП – 7,87%, КПРФ – 7,57%, «Яблоко» – 5,99%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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