Слоганы-тосты, призывы к свободе и компанейский мэр. Партийный агитпроп на выборах в Екатеринбурге (ФОТО)

До выборов в Екатеринбургскую думу осталось ровно две недели. Шесть политических партий бьются за 10 мест в новом созыве и пытаются понравиться избирателям. «Новый День» выяснил, сколько денег партийные боссы потратили на агитацию и что из этого вышло. Данные о наполнении избирательных фондов приведены на 15 августа.

ЛДПР – 14,5 миллиона рублей

Почти две трети бюджета избирательной кампании партии составили пожертвования: от 31 человека поступило 9,2 миллиона рублей. Самые активные траты пришлись на начало августа. Реклама ЛДПР появилась на уличных баннерах и в метро, хотя спустя пару недель количество плакатов заметно сократилось. Сейчас партия агитирует листовками, напечатанными на дорогой глянцевой бумаге. Девиз на обложке «За тебя! За Екатеринбург!» – звучит как тост, а внутри список банальных предвыборных обещаний: новые линии (именно во множественном числе) метро, бесплатная земля под застройку жилых домов, доплаты учителям, льготы на оплату ЖКУ и прочее. На обратной стороне обязательное упоминание геополитической позиции партии: «Мы первые поднимали самые важные вопросы: о Крыме, об Украине, поддерживали независимость Абхазии, Южной Осетии. Мы всегда жестко ставили вопрос о защите прав русских».

«Новые Люди» – 13,8 миллиона рублей

Партия получила 1,9 миллиона рублей пожертвований от 8 человек, остальной бюджет формировался из собственных средств. В июле пиарщики НЛ запустили рекламу на медиаэкранах города, а в августе стали ставить агитационные кубы и раздавать листовки. Любопытно, что «Новые люди» даже не пытаются раскручивать своих кандидатов (их имена редко упоминаются в агитации), а делают акцент исключительно на партийность. Например, в листовках указано, что «Новые люди» – единственная партия в Госдуме, которая проголосовала против повышения призывного возраста. На немногочисленных уличных баннерах даже сделана заявка на оппозиционность, но максимально абстрактно – «запреты, доносы и страхи» противопоставляются «свободе» с логотипом НЛ.

«Справедливая Россия – за правду» – 9,97 миллиона рублей

В спонсорах партии указано предприятие ООО «Сетьстрой-Ек», которое пожертвовало на кампанию 3,3 миллиона рублей. Еще 300 тысяч эсеры получили от одного доброжелателя. «Справедливая Россия» агитирует по классике – выпускает бумажные газеты с громкими передовицами и кроссвордами на последней странице. Единственное новшество – поздравительные плакаты от лидера партийного списка Андрея Кузнецова в метро. Лозунг на выборы эсеры, по всей видимости, позаимствовали у ЛДПР – «За правду и за тебя!». В печатной агитации «Справедливая Россия», как обычно, использует проблематику ЖКХ. Но в этом году партия педалирует еще и тему СВО, посвятив событиям на Украине целый разворот агитационной газеты.

КПРФ – 9 миллионов рублей

Коммунисты начали активно тратить деньги на кампанию с 24 июля, но партийные газеты с тематикой выборов выходили еще в июне. В печатной агитации КПРФ использует излюбленный прием – критика «Единой России» и перечисление ситуаций, когда депутаты-коммунисты голосовали против инициатив власти (но сделать ничего не смогли, потому что их было мало). Мимо темы СВО коммунисты тоже не прошли – отчитались об отправке гуманитарных грузов и помощи мобилизованным. А вот на редакторе-корректоре явно сэкономили, поэтому в партийной газете «Юилейный кроссворд».

«Единая Россия» – 7,5 миллиона рублей

Единороссы построили агиткампанию вокруг лидера партийного списка в думу, мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, который и так получал огромные дозы медийного внимания во время празднования 300-летия города. Предвыборным слоганом стала фраза «Екатеринбург Развивается» с упором на буквы Е и Р. В августе «Единая Россия» запустила еще одну рекламу с девизом «Команда губернатора». Пока в арсенале единороссов только одна агитационная газета, которая вышла тиражом в 300 тысяч экземпляров. На обложке – идущие вместе мэр Орлов и губернатор Куйвашев. В июле на улицах появились баннеры, на которых Алексей Орлов изображен в компании депутата гордумы Алексея Вихарева. Есть мнение, что таким образом единороссы показали, кто станет спикером будущей думы в случае победы партии на выборах.

«Яблоко» – 7,32 миллиона рублей

Для избирательной кампании либеральная партия собрала 3,58 миллиона рублей от 12 доброжелателей. Но практически вся агитация делает рекламу кандидату Константину Киселеву. Единственный партийный баннер – со слоганом «Твой голос – за мир и свободу». Такие плакаты появились в начале августа в спальных районах Екатеринбурга.

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Выборы в Екатеринбургскую думу состоятся 9 и 10 сентября. Восьмой созыв избирается в новой пропорции – 25 депутатов по избирательным округам и 10 депутатов по партийным спискам. Всего в избирательной кампании участвует более 300 человек. Ранее «Новый День» писал, в каких округах развернется самая интересная борьба, и кто из партийных кандидатов получил проходное место в думу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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