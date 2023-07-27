Партийный поход на Екатеринбург: кто из кандидатов-списочников может стать депутатом

В новом созыве Екатеринбургской думы будет всего 10 мест по партийным спискам. На них претендуют 115 кандидатов от шести политических партий. Разбираемся, кто из списочников имеет больше шансов стать депутатом.

«Единая Россия»

По оценкам политологов, ЕР может набрать до 45% голосов на выборах, а значит, получить от 4 до 5 мандатов по партийным спискам. Тройка лидеров единороссов – мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин – вряд ли кто-то из них пойдет в городскую думу. Поэтому реальными претендентами на мандаты становятся:

1. Депутат Алексей Вихарев

2. Депутат Тимофей Жуков

3. Гендиректор УК «Агро-Актив» Илья Бондарев

4. Депутат Анастасия Немец

5. Главврач ДГКБ №9 Игорь Огарков

Полупроходное шестое место достается депутату Антону Швалеву, которому остается надеяться на победу Алексея Вихарева в одномандатном округе №19 и хороший результат партии на выборах. Совсем небольшие шансы на списочный мандат есть у активиста молодежного крыла «Единой России» Данилы Тупицы, но только в том случае, если партия власти наберет свыше 50% голосов. При этом Тупица также баллотируется в избирательном округе №24, где оппозиция не обещает ему легкой кампании.



КПРФ

Коммунисты могут рассчитывать на 1-3 мандата по списку в зависимости от результата на выборах. Тройка «паровозов» Александр Ивачев, Олег Гордеев и Римма Скоморохова с большой долей вероятности не станут разменивать свои места в областном заксобрании на городскую думу. Поэтому место в городской думе гарантировано четвертому номеру в списке КПРФ Виктории Ивачевой, супруге лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева. Полупроходные места достаются юристу Руслану Камалетдинову и редактору партийной газеты Роману Ступникову. Все трое также баллотируются в избирательных округах, но там шансы на победу у них небольшие.



«Справедливая Россия – за правду»

Предсказать результат СРЗП на городских выборах сложно. Пока одни эксперты утверждают, что партия растеряла свою популярность, другие указывают на живучесть бренда. Все сходятся во мнении, что «справедливороссы» точно могут побороться за 2 списочных места. Список партии возглавляет депутат Госдумы Андрей Кузнецов, который после выборов откажется от мандата. Поэтому на депутатские места претендуют директор по правовым вопросам строительной компании Денис Хованцев и юрист, заместитель начальника департамента развития группы строительных компаний Сергей Визелко. Если «Справедливая Россия» сможет набрать больше 20% голосов, то третий партийный мандат достанется участнику СВО Максиму Чирышеву.



ЛДПР

После смерти Владимира Жириновского перспективы ЛДПР очень туманны. Многие считают, что партия не сумеет преодолеть пятипроцентный барьер на городских выборах. Хотя есть мнение, что за счет крепкой электоральной базы «жириновцы» смогут вытянуть на два места в ЕГД. При таком раскладе депутатский мандат гарантирован действующему депутату Дмитрию Николаеву. Полупроходное место занимает бизнесмен Николай Вахрушев.



«Новые Люди»

В молодую партию, прогремевшую на парламентских выборах-2021, теперь мало кто верит. «Новые люди» потеряли узнаваемого депутата Ивана Зайченко, сдавшего мандат заксо из-за разочарования в политике, а флер новизны уже исчез. При оптимистичном сценарии выборов «Новые люди» смогут рассчитывать на 1 мандат в Екатеринбургской думе. Первым номером в списке партии стоит директор консалтинговой компании Сергей Козлов, следом за ним – сотрудник благотворительного фонда «Капитаны» Егор Невидимов.



«Яблоко»

Политологи считают, что в нынешних условиях у либеральной партии почти нет шансов на прохождение в Екатеринбургскую думу. Если случится чудо, и «Яблоко» наберет более 5% голосов и все-таки получит 1 мандат, то он достанется действующему депутату Константину Киселеву.

Напомним, всего на выборы в Екатеринбургскую думу выдвинулись более 300 человек. Ранее «Новый День» писал, в каких избирательных округах развернется интересная борьба, и почему в Екатеринбурге снова популярна технология кандидатов-двойников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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