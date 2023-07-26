Как избавиться от кандидатов-двойников на выборах – мнения политологов

На выборы в Екатеринбургскую думу выдвинулось семь пар кандидатов с одинаковыми фамилиями. «Новый День» поинтересовался у политологов, почему технология двойников до сих пор популярна в избирательных кампаниях, и есть ли от нее противоядие.



«Технология двойников стара как мир, и живет до сих пор, потому что эффективна. Подсчитано, что кандидат-дублер способен отобрать до 5% голосов у настоящего кандидата. Возможно и больше, если двойник будет стоять выше в бюллетене. Дело в том, что в избирательном округе список кандидатов идет в алфавитном порядке. И если у однофамильца имя будет начинаться на букву, стоящую впереди в алфавите, то он и получит верхнюю строчку. Этот прием рассчитан на невнимательных или нетерпеливых избирателей, которые ставят галочку, не особо вчитываясь в бюллетень», – отмечает главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин.



Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин считает, что двойник может нанести ощутимый ущерб только кандидату со слабыми позициями. Если у выдвиженца есть хороший электоральный запас, то потеря нескольких процентов голосов будет для него не критична, и он все равно выиграет выборы. Другое дело, если не очень известному кандидату противостоит сильный оппонент в округе, плюс против него выдвигается однофамилец.



«Как кандидат может бороться против двойника? Во-первых, нужно грамотно использовать агитационный ресурс, чтобы у избирателя было четкая ассоциация имени и фамилии кандидата. Во-вторых, можно разыграть жертву. Мол, посмотрите, против меня используют грязные приемы, мешают избираться. Это может стать прививкой от черных технологий. В-третьих, в команде кандидата должны быть юристы, которые будут «пылесосить» биографии оппонентов и искать способы избавиться от сильных конкурентов в избирательной гонке», – отметил собеседник агентства.



Оба эксперта отмечают, что технология двойников прижилась в России благодаря демократичности избирательного законодательства. Сейчас для кандидатов есть только возрастной ценз и запрет на судимости. Ограничений по месту жительства нет, так что кандидат, к примеру, из Владивостока может спокойно баллотироваться в Екатеринбурге или Москве. А найти однофамильца в 146-миллионой стране не так уж и сложно.



Напомним, как распределились двойники на выборах в Екатеринбурге.



В округе №3 выдвинулись областной общественник Валерий Черкашин и безработный из Сысерти Максим Черкашин. Оба идут на выборы самовыдвиженцами. При этом фаворитом в округе считается кандидат «Единой России» Дмитрий Сторожилов, представляющий УГМК.



В округе №4 идет борьба между депутатами Ирой Овчинниковой (самовыдвижение) и Татьяной Вяткиной («Единая Россия»). В списке кандидатов также есть студентка Екатерина Овчинникова, которая будет стоять выше в бюллетене.



В округе №14 от партии власти выдвинут депутат Павел Пустозеров. Ему противостоит депутат Александр Караваев, который не получил место в списке «Справедливой России» и пошел на выборы самовыдвиженцем. Любопытно, что эсеры выдвинули в этой территории Жанну Журавлеву, «созвучную» кандидатке Александре Журавлевой из округа №13. А партия «Яблоко» – библиотекаря Светлану Вяткину, «дублирующую» Татьяну Вяткину из округа №4. Возможно, расчет был сделан на то, что оппозиционные Журавлева и Вяткина смогут получить голоса невнимательных избирателей за счет агрессивной агитации кандидаток «Единой России». Хотя не исключено, что просто так совпало – однофамилицы напрямую не конкурируют друг с другом.



В округе №17 яркий пример партийной мести. Против экс-депутата от КПРФ Эдуарда Мансурова коммунисты выдвинули фотографа Мерта Мансурова. Эдуард Мансуров после отказа в регистрации на выборах вновь подал документы в избирком и все еще числится кандидатом в Екатеринбургскую думу.

В округе №18 от «Единой России» выдвигается спикер думы Игорь Володин. Ему придется соревноваться с самовыдвиженцем Андреем Володиным, а также с жителем Сысерти Денисом Вихаревым. Последний явно дублирует депутата Алексея Вихарева, который баллотируется в соседнем округе №19, и может получить голоса за счет активной рекламы однофамильца.



Всего на выборы в Екатеринбургскую думу выдвинулись 304 человека, из них 189 – по одномандатным округам, 115 – по спискам. Окончательный список кандидатов станет известен после 4 августа, когда избирательные комиссии завершат проверку документов и отсеют выдвиженцев, не выполнивших требования законодательства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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