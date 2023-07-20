Двойной Володин и многоликий Вихарев. Как на выборах в Екатеринбурге используют однофамильцев

На выборах Екатеринбургской думы активно используется технология кандидатов-двойников. Однофамильцы действующих депутатов и раскрученных выдвиженцев нашлись сразу в четырех избирательных округах.

Самая интересная ситуация складывается в округе №18 на Уралмаше, который «закреплен» за действующим спикером думы Игорем Володиным. В списке кандидатов можно обнаружить самовыдвиженца Андрея Володина. Как указано в документах, однофамилец является индивидуальным предпринимателем и работает в Екатеринбурге. Кроме того, кандидатом в этом же округе числится некий Денис Вихарев, домохозяин из Сысертского района. Его можно считать двойником депутата Алексея Вихарева, хотя последний планирует выдвигаться по округу №19 на Эльмаше. Можно предположить, что участие в выборах «второго» Вихарева рассчитано на то, чтобы отобрать голоса у спикера Володина, поскольку Алексей Вихарев благодаря многолетней рекламе известен на весь Орджоникидзевский район.

Непростые выборы также ждут Иру Овчинникову. Она возглавляла в городской думе фракцию «Единой России», но с треском проиграла партийные праймериз. В итоге баллотировалась в округе №4 в Верх-Исетском районе в качестве самовыдвиженца. Но против депутата Иры Овчинниковой в этом округе выдвинулась студентка Екатерина Овчинникова. С учетом весьма скромного результата на праймериз (527 голосов) наличие двойника на выборах для Иры Овчинниковой может стать роковым.

В округе №3 столкнутся областной общественник Валерий Черкашин и безработный из Сысерти Максим Черкашин. Оба идут на выборы самовыдвиженцами. При этом фаворитом в округе считается кандидат «Единой России» Дмитрий Сторожилов, представляющий УГМК.

А вот противостояние двойников в округе №17 на Уралмаше закончилось комично. Здесь активную агитацию еще с зимы развернул экс-депутат от КПРФ Эдуард Мансуров. Он заявлялся на праймериз «Единой России», но в интернете вспыли подробности оппозиционного прошлого Мансурова – сохранились видео, где он на протестных митингах ругает правящую партию и президента РФ. Единороссы сняли Мансурова с праймериз, и он продолжил кампанию как самовыдвиженец. КПРФ в отместку бывшему партийцу выдвинули в 17-м округе фотографа турецкого происхождения Мерта Мансурова. Но двойник внезапно остался один. В июле избирком Орджоникидзевского района отказал в регистрации Эдуарду Мансурову, так как нашел недействительные подписи избирателей в его документах. Сам Мансуров с этим не согласен и намерен обжаловать в суде решение избирательной комиссии.

Выборы нового состава Екатеринбургской думы состоятся 10 сентября. Выдвижение кандидатов завершается в 18 часов 21 июля. На данный момент в избирательные комиссии принесли документы уже более ста претендентов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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