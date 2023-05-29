Где развернется реальная политическая борьба в Екатеринбурге – итоги праймериз «Единой России»

В Екатеринбурге завершились праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на выборы депутатов городской думы. «Новый День» попросил экспертов спрогнозировать, в каких округах оппозиция может дать бой партии власти.

По результатам предварительного голосования первые три места в списке ожидаемо заняли глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы экс-биатлонист Антон Шипулин и депутат свердловского заксобрания гонщик Сергей Карякин. Все трое выполняют роль «паровозов» списка, и, как планируется, после выборов откажутся от мандатов. Следом за ними по порядку идут действующие депутаты Алексей Вихарев, Тимофей Жуков, представитель УГМК Илья Бондарев, действующий депутат Анастасия Немец, главврач ДГКБ № 9 Игорь Огарков. Неплохие шансы на проходное место в партийном списке имеет депутат Антон Швалев. Нынешний спикер думы Игорь Володин занял всего лишь 14-е место, но выиграл праймериз в своем округе № 18.

«Интриги в праймериз не было, все обошлось без сюрпризов. Для «Единой России» складывается вполне благоприятная ситуация. По партийному списку единороссы могут взять половину мест, то есть 5 мандатов, а может, и больше. Думаю, что парламентские оппозиционные партии сумеют пройти 5-процентный барьер, но больше голосов они не соберут. Следовательно, они могут получить по одному мандату на каждую партию. Победившие в одномандатных округах действующие депутаты, скорее всего, сохранят свои места. В других округах может быть конкуренция, но чтобы оценить ситуацию, нужно дождаться, когда остальные парламентские партии представят своих кандидатов», – прокомментировал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Главным неудачником праймериз «Единой России» стала Ира Овчинникова. Она заняла только 28-е место в списке и разгромно проиграла округ № 4, набрав всего 527 голосов. Ее прямая конкурентка Татьяна Вяткина, директор школы № 168, набрала 5617 голосов и одержала победу.

«С учетом того, что Ира Овчинникова была руководителем фракции «Единой России» в городской думе, ее результат, конечно, удивляет. Мобилизация ее сторонников не сработала. Теперь судьба Овчинниковой в политике зависит от решения руководства «Единой России». Если она представляет какую-то ценность для партии, значит, для нее найдут другой вариант. Если нет – то просто закончит политическую карьеру, так бывает. Сомневаюсь, что Ира Овчинникова пойдет на выборы от другой партии, слишком долго она была с ЕР», – отмечает Андрей Русаков.

Не вполне ожидаемые результаты праймериз – в Чкаловском районе. В округе № 21 победила главврач областной стоматологической клиники Марина Харитонова (была депутатом ЕГД в 2005-2009 годах), набрав 2657 голосов. Второе место занял директор по развитию Свердловской областной федерации волейбола Андрей Станкевич (403 голоса), хотя именно ему прочили победу. Действующий депутат и бывший коммунист Андрей Пирожков стал лишь четвертым (304 голоса). В округе № 24 победил руководитель МГЕР Данил Тупица (3013 голосов). Второе место занял заместитель директора ДДТ «Химмашевец» Илья Кожевников (1099 голосов), хотя он считался основным кандидатом.

Андрей Русаков заметил, что не стоит переоценивать итоги предварительного голосования ЕР: «Праймериз – это война мобилизаций кандидатов. Здесь больше играют роль элитные договоренности и активизация своих сторонников. Нужно дождаться официального подведения итогов и партийных решений. Не исключаю, что некоторые участники праймериз с амбициями могут пойти на выборы от других партий, как это было в прошлый раз».

В 14 из 25 округов победили действующие депутаты думы. Это Михаил Матвеев, Татьяна Вяткина, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Владимир Крицкий, Виталий Чачин, Александра Журавлева, Павел Пустозеров, Михаил Вечкензин, Игорь Володин, Алексей Вихарев, Владимир Стругов, Дмитрий Сергин, Елена Бондаренко. С ними будет тяжело бороться оппозиции, так как админресурс работает на согласованных властью кандидатов. Однако конкуренция на городских выборах все-таки возможна.

Политтехнолог Александр Ханин полагает, что борьба развернется в центральных городских округах и на тех территориях, где «Единая Россия» выставит заведомо слабого кандидата. «Для избирательной кампании очень удобны компактные округа, где расположены многоэтажки. В Екатеринбурге это Ленинский, Верх-Исетский, Кировский и часть Чкаловского района (Ботаника). Традиционно в таких округах выдвигается больше кандидатов. Но насколько они будут способны навязать конкуренцию основному кандидату – большой вопрос. Меньше всего желающих будет в округе № 25, который охватывает огромную территорию вплоть до Горного Щита», – отмечает эксперт.

Реальное противостояние возможно в округах № 8 и № 9, где победили новички ЕР. Это Александр Альшевских, сын депутата Госдумы Андрея Альшевских, и доцент УрФУ Анна Гурарий, супруга помощника уральского полпреда Евгения Гурария. Оба претендента набрали скромные даже по меркам праймериз 1,3 тысячи голосов.

В округах № 3 и № 5 победили представители УГМК Дмитрий Старожилов (4407 голосов) и Алексей Смирнов (5365 голосов). В округе № 17 – директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников (5181 голосов). Неустойчивым округом для партии власти можно считать округ № 10, где победу в праймериз одержал бывший директор Шарташского лесопарка, а ныне председатель комитета экологии администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин (3905 голосов).

«Именно в этих округах оппозиция попытается разыграть карты и выставить своего сильного кандидата. Реальные шансы у других партий против ЕР есть в Чкаловском, Кировском районах и на Сортировке», – считает Александр Ханин.

Напомним, электронное голосование на праймериз «Единой России» проходило в Екатеринбурге с 22 по 28 мая. Официальные итоги партия обещает подвести 30 мая.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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