Экс-лидер фракции ЕР в гордуме пошла на выборы самовыдвиженцем

На выборы в гордуму Екатеринбурга выдвинулась Ира Овчинникова, многолетний председатель фракции «Единой России».

На этот раз, как сообщает Верх-Исетская ТИК, она участвует в кампании в качестве кандидата-самовыдвиженца. Интересно, что в один день с Ирой Овчинниковой подала документы ее однофамилица – студентка Екатерина Овчинникова из Невьянска.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году Ира Овчинникова потерпела неудачу на праймериз «Единой России». Она заняла только 28-е место в списке и разгромно проиграла округ № 4, набрав всего 527 голосов. Ее прямая конкурентка Татьяна Вяткина, директор школы № 168, набрала 5617 голосов и одержала победу.

«С учетом того, что Ира Овчинникова была руководителем фракции «Единой России» в городской думе, ее результат, конечно, удивляет. Мобилизация ее сторонников не сработала. Теперь судьба Овчинниковой в политике зависит от решения руководства «Единой России». Если она представляет какую-то ценность для партии, значит, для нее найдут другой вариант. Если нет – то просто закончит политическую карьеру, так бывает», – отметил ранее политолог Андрей Русаков.

Ира Овчинникова – один из старожилов городской думы, она избиралась депутатом пять раз подряд, впервые – в 2001 году. С 2018 года руководила фракцией ЕР. После праймериз 2023 года вышла из партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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