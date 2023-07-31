Депутата пяти созывов Екатеринбургской думы снимают с выборов

Депутат ЕГД Ира Овчинникова рискует уже на этой неделе выбыть из предвыборной гонки.

Как сообщил «Новому Дню» председатель Ленинской РТИК Вадим Антошин, рабочая группа при Верх-Исетском избиркоме усмотрела основания для отказа в регистрации Иры Овчинниковой. Объективные паспортные данные ряда избирателей и сборщиков подписей не соответствуют тем, что были представлены кандидатом. Окончательное решение будет принято окружной комиссией в ближайшие дни.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году Ира Овчинникова потерпела неудачу на праймериз «Единой России». Она заняла только 28-е место в общегородском списке и разгромно проиграла округ № 4, набрав всего 527 голосов. Ее прямая конкурентка Татьяна Вяткина, директор школы № 168, набрала 5617 голосов и одержала победу.

Ира Овчинникова – один из старожилов городской думы, она избиралась депутатом пять раз подряд, впервые – в 2001 году. С 2018 года руководила фракцией ЕР. После праймериз 2023 года вышла из партии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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