Сколько наберет «Единая Россия» на выборах в Екатеринбурге – прогнозы экспертов

В Екатеринбурге завершаются праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в городскую думу. «Новый День» поинтересовался у экспертов, каковы шансы партии власти заполучить абсолютное большинство в уральской столице.

Политолог Анатолий Гагарин полагает, что «Единая Россия» вряд ли сможет взять 100% мандатов в Екатеринбургской думе. «Политическая система требует, чтобы в думе были представлены другие партии, поэтому парламентской оппозиции никто не будет мешать избираться. Другое дело – распределение мандатов. Если смотреть по партийным спискам, где осталось всего 10 мест, то думаю, что «Единая Россия» возьмет четыре мандата. По два мандата могут получить КПРФ и ЛДПР как партии с долгой историей существования. За оставшиеся два мандата развернется борьба между «Справедливой Россией» и «Новыми людьми». Не стоит забывать, что сильные оппозиционные партии могут претендовать и на победу в одномандатных округах. Возможно, какая-то партия добьется и трех мандатов. Но все зависит от того, как оппозиционеры будут вести избирательную кампанию. Фокус-группы показывают, что в парламентской оппозиции возможны перетоки голосов избирателей, партиям придется сражаться за симпатии неопределившихся горожан. Для «Единой России» ничего не изменилось, она просто соберет свой электорат. Сенсаций тут не будет», – отметил собеседник агентства.

Политолог Сергей Мошкин отмечает, что за последние полтора года парламентская оппозиция лишилась субъектности. В то время как «Единая Россия» однозначно высказывает свою политическую позицию, другие партии вынуждены за ней повторять.

«Новые люди» совсем потерялись. Они не могут критиковать власть и не могут предложить альтернативу. ЛДПР осталась без Жириновского, хотя продолжает использовать портреты умершего лидера. Очевидно, новые руководители партии не подходят избирателям. Оппозиционные партии потеряли свое лицо, и непонятно, с чем они идут на выборы», – размышляет эксперт.

Еще один источник агентства, близкий к избирательной системе, считает нынешнюю политическую ситуацию очень выгодной для «Единой России». По его мнению, единороссы могут даже повторить сценарий областных выборов 2008 года, когда за ЕР проголосовали более 58% свердловчан.

«Если явка на выборах в Екатеринбурге будет низкой, не более 20%, то «Единая Россия» по партийным спискам может взять 45% голосов. Еще 45% в сумме наберут КПРФ и «Справедливая Россия», а оставшиеся 10% – это ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко» (никто из этих партий не преодолеет 5-процентный барьер). Такой сценарий очень возможен. «Новые люди» потеряли узнаваемого депутата Зайченко, сдавшего мандат из-за разочарования в политике. В ЛДПР уже нет Жириновского, и неясна перспектива всей партии. «Яблоко» – сплошь иноагенты. При этом электорат ЕР научился мобилизовываться, и там идет системная работа. 10 партийных мест разделят пополам: 5 мандатов возьмет «Единая Россия» и еще 5 – КПРФ плюс «Справедливая Россия».

Есть другой вариант развития событий. Если ЛДПР все-таки проявит себя и сумеет преодолеть пятипроцентный барьер, тогда партия вмешается в распределение мест. Или «Новые люди» вложат значительные суммы в кампанию, но это маловероятно. Статус депутата Екатеринбургской думы нужен оппозиции для собственников управляющих и торговых компаний. Сам по себе мандат не имеет какого-то значительного политического веса. Заинтересованные люди решают эту задачу через одномандатные округа. Кандидаты-одномандатники могут сыграть большую роль в увеличении явки, а вот за какую партию проголосует избиратель, который пришел на участок поддержать конкретного кандидата – это непростой вопрос. Вот тут и появляются свободные голоса, за которые может побороться оппозиция. Однако, если учитывать, что все кандидаты в одномандатных округах согласованы ЕР, скорее всего, эта партия и получит большинство голосов, что подтверждает первый сценарий выборов», – поделился мнением эксперт.

Выборы в Екатеринбургскую думу состоятся 10 сентября 2023 года. В новом составе будет 25 депутатов, избранных по одномандатным округам, и 10 депутатов по партийным спискам. Результаты праймериз «Единой России» станут известны 30 мая. Оппозиционные партии пока не публикуют списки своих кандидатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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