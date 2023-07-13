Экс-депутату от КПРФ отказали в регистрации на выборах в гордуму Екатеринбурга

Бывшему депутату ЕГД Эдуарду Мансурову, который в этом году хотел участвовать в выборах как самовыдвиженец, отказали в регистрации.

Орджоникидзевская избирательная комиссия после проверки пришла к выводу, что из 239 подписей избирателей, которые сдал Мансуров, достоверными являются 211. Недействительными по разным причинам признаны 28 подписей. Например, установлено, что 17 человек не сами вписывали свои имена в подписной лист.

Сам Эдуард Мансуров с отказом не согласен. «Идем в суд. У нашего района должен быть свой кандидат, местный, появляющийся не под выборы», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Как уже сообщал «Новый День», Эдуард Мансуров работал в созыве городской думы Екатеринбурга в 2018-2023 гг., прежде представлял КПРФ, но потом его пути с однопартийцами разошлись. В этом году он подал документы на праймериз «Единой России». Но единороссы Мансурова с праймериз сняли, когда им напомнили о его оппозиционном прошлом. Поэтому он решил вести кампанию как самовыдвиженец в одномандатном округе № 17 в Орджоникидзевском районе. Бывшие однопартийцы выдвинули против него в том же округе однофамильца – фотографа Мерта Мансурова.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/800501.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»