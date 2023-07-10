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Понедельник, 10 июля 2023, 10:47 мск

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Избирком нашел у бывшего коммуниста Мансурова недостоверные подписи избирателей

Бывшего депутата ЕГД от КПРФ Эдуарда Мансурова могут не зарегистрировать в качестве кандидата на сентябрьских выборах. В избиркоме вызвала сомнения подлинность некоторых подписей избирателей, которые Мансуров собрал в свою поддержку.

О возникших проблемах кандидат сам рассказал на своей странице «ВКонтакте». «Мне пытаются отказать в участии в выборах на основании 7, якобы недостоверных, подписей. Ну что ж, очередные новости с фронтов борьбы с самовыдвиженцем Мансуровым. Рабочая группа избиркома после четырех дней работы «нашла» недостоверных подписей на 11% (при допустимом «браке» в 10%)», – написал Эдуард Мансуров. В случае окончательного отказа в регистрации он намерен обратиться в суд.

Как уже сообщал «Новый День», Эдуард Мансуров работал в созыве городской думы Екатеринбурга в 2018-2023 гг., прежде представлял КПРФ, но потом его пути с однопартийцами разошлись. В этом году он подал документы на праймериз «Единой России». Но некие «доброжелатели» разместили в интернете ролик, в котором нынешний сторонник «Единой России» принимает участие в акциях протеста КПРФ, а также весьма резко высказывается о президенте Владимире Путине и правящей партии. Единороссы Мансурова с праймериз сняли, поэтому он решил вести кампанию как самовыдвиженец в одномандатном округе № 17 в Орджоникидзевском районе. Бывшие однопартийцы выдвинули против него в том же округе однофамильца – фотографа Мерта Мансурова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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