В Екатеринбурге продолжается выдвижение кандидатов в депутаты городской думы. Этот этап завершится только 24 июля, но основные игроки уже определились. О том, сколько мандатов смогут получить парламентские партии, рассуждает политтехнолог Александр Ханин.

«Что там с выборами, спрашивают меня внимательные слушатели. Партии провели свои конференции, «марш справедливости» авторитетного бизнесмена не состоялся, борцы «за правду» и кувалду погнали на выборы стратегический резерв сотрудников собственного офиса, включая, вероятно, уборщицу и водителя, те, кто активно делил 290 млн неубитых медведей, отвлеклись на «Иннопром», мир и покой воцарился на Свердловщине.



Однако первые выводы по выдвижению от партий давайте сделаем. В 12 одномандатных округах конкурентов у «Единой России» на сегодня нет и не предвидится. Таким образом, с учетом гарантированных устройством мира и менталитета граждан общесписочных четырех, 16 мандатов у партии уже есть.



В 5 округах кандидат от ЕР слаб и юн, но и со стороны оппозиции зубастых соперников не выдвинулось. С учетом практики прошлого года как, например, на выборах городских депутатов Нижнего Тагила, в случае, если явку избирателей не стимулировать, кандидат от ЕР в таком случае побеждает.



21 мандат в копилку медведей.



Бой партии власти оппозиция планирует дать только в 8 округах. При этом, как я и говорил, КПРФ нацелилась на 6 округов, партии гарантирована победа в 1 из них, а обещана, судя по всему, в 3-х. Посмотрим, как семейный подряд Ивачевых справится с этой задачей.



«Справедливая Россия» выставила достойных бойцов в 2-х округах с плохими, правда, шансами на победу, а партия «Яблоко» тоже только в 2-х, но, напротив, с хорошими шансами.



ЛДПР и «Новые люди» нашли по одному сильному кандидату, шансы у обоих средние.



С математикой у меня плохо? Нет. Оппозиция сочла 8 кандидатов единороссов слабаками и выставилась против. В том числе, мешая друг другу. Как принято на Урале, вместо коалиции и согласия все толпой кинулись обижать бедных медвежат.



Так в каких округах будет жарко и интересно, спросите вы?



Это 5, 8, 9, 10, 12, 23, 24, 25 округа, где кандидатами ЕР определило Смирнова Алексея, Альшевских Александра, Гурарий Анну, Зиганшина Артура, Чачина Виталия, Бондаренко Елену, Тупицу Данила, Павленко Сергея.



Таким образом, программа максимум для сдержанной и суровой екатеринбургской оппозиции: 8+6=14 мандатов из 35, программа минимум – 8 мандатов из 35.



Безусловное наслаждение независимому наблюдателю доставят противостояния «нога против руки» и «школьники против старой школы», но об этом в следующих выпусках нашей радионяни».

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Как уже сообщал «Новый День», со своими списками кандидатов уже определились региональные отделения ЛДПР, «Новых людей», «Единой России», КПРФ, СРЗП и «Яблока».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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