Игра началась: в каких округах Екатеринбурга стоит ждать интересных выборов

В Екатеринбурге завершилось выдвижение кандидатов в городскую думу. Всего на 25 мест по одномандатным округам претендуют 189 человек. «Новый День» составил список округов, где развернется наиболее интересная кампания. Ранее свой прогноз о конкуренции на грядущих выборах давал политолог Александр Ханин.

Так, интересная ситуация в округе №4. Против кандидата от партии власти, директора школы 168 Татьяны Вяткиной, выдвинулась бывший председатель фракции ЕР, ветеран гордумы Ира Овчинникова, которая осталась крайне недовольна итогами праймериз. Кстати, у нее есть конкурент-однофамилец – студентка по имени Екатерина.

Возможно, достаточно интересно будет в округе № 5 (расположен в Юго-Западном микрорайоне). Здесь кандидату от ЕР, сотруднику УГМК Алексею Смирнову бросил вызов действующий депутат Алексей Холодарев, который прославился тем, что отбыл 14 суток ареста за перепост в соцсети;

В округе № 8 два основных претендента на победу – сын депутата Госдумы Александр Альшевских, работающий в охранном предприятии, и действующий депутат от КПРФ, редактор партийной газеты Роман Ступников.

Сразу 5 довольно известных кандидатов выдвинулись в округе №9. От партии власти на выборы идет декан факультета социологии и политологии УрФУ, супруга сотрудника полпредства Анна Гурарий. Коммунисты выставили против нее действующего депутата Руслана Камалетдинова, «Яблоко» – депутата Константина Киселева. Здесь же самовыдвинулись скандально известный экс-депутат Евгений Боровик и юрист Иван Волков, который судился с губернатором Куйвашевым, оспаривая введение QR-кодов в период пандемии.

В округе № 10, вероятно, кампания будет вестись с использованием экологической повестки. Единороссы здесь выдвинули бывшего директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина. Общественная активистка Екатерина Лахтикова, которая во время «скверных» протестов 2019 года изображала «мать-природу», пошла на выборы самовыдвиженцем. ЛДПР выдвинула по округу Яну Вихареву – супругу Григория Вихарева, бывшего депутата ЕГД, а ныне – главы Белоярского района.

В 18 округе «видящий ауру» спикер ЕГД Игорь Володин будет состязаться с православной активисткой Оксаной Ивановой.

В 22 округе против депутата Дмитрия Сергина, выдвинулась жена персека обкома КПРФ, также действующий депутат Виктория Ивачева.

В округе 23 основная борьба развернется между двумя дамами. Единороссы выставили действующего депутата ЕГД Елену Бондаренко, коммунисты – депутата заксо Римму Скоморохову.

В 24 округе единороссы выдвинули пока мало кому известного представителя своего молодежного крыла Данила Тупицу, КПРФ – действующего депутата, главного инженера «Антея» Виктора Сомикова.

В остальных округах ситуация кажется довольно предсказуемой – у кандидатов от партии власти нет ярких или узнаваемых соперников.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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