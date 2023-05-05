Сколько стоит победа на выборах в Екатеринбурге в новых реалиях

В Екатеринбурге определились все условия для выдвижения кандидатов на выборы в городскую думу – новая схема избирательных округов и список участников праймериз «Единой России». Некоторые претенденты на депутатское кресло уже начали тратить деньги на рекламу. «Новый День» спросил политтехнологов, в какую сумму обойдется кандидатам победная избирательная кампания.

Выборы в Екатеринбургскую думу состоятся в сентябре. В новом составе будет 25 депутатов, избранных по одномандатным округам, и всего 10 депутатов – по партийным спискам. На праймериз «Единой России» заявилось почти 200 человек, из них 19 действующих депутатов думы. Оппозиционные партии пока не публикуют списки своих кандидатов, вероятно, дожидаясь результатов праймериз, которые станут известны 30 мая.

Политтехнолог Александр Ханин отмечает, что проходное место в партийном списке в 2023 году стоит около 15-20 миллионов рублей, но в этом случае ценник определяет руководитель регионального отделения партии. Например, в среде технологов ходят разговоры, что одна из оппозиционных партий «продала» три возможных мандата за 40 миллионов рублей: первое проходное место дороже, остальные два – дешевле.

Стоимость кампании в избирательном округе зависит от многих факторов. Сейчас Екатеринбург поделен на 25 округов, в каждом зарегистрировано от 44 до 48 тысяч избирателей. С учетом явки, которая на городских выборах постоянно снижается, кандидату для победы нужно привести на участки около 4,5 тысячи своих избирателей. По оценке Александра Ханина, минимальная стоимость эффективной работы команды кандидата в округе – порядка 8 миллиона рублей. Но для победы нужно чуть больше, и дополнительные траты зависят от качества конкурентов. Если кандидату придется бороться в округе с сильным оппонентом, у которого есть финансовые и мобилизационные возможности, расходы будут значительно больше.

«По моему опыту, победная кампания на выборах в небольшом городе на 50 тысяч жителей стоила 24 миллиона рублей. Но это был кандидат от оппозиции, не имеющий популярности, его нужно было раскручивать с нуля. Такие выборы сравнимы с проведением кампании в одном округе в Екатеринбурге. Если брать среднее арифметическое, учитывая минимальные и максимальные затраты на избирательную кампанию, то в среднем победа на выборах в Екатеринбурге обойдется кандидату в 15-18 миллионов рублей. И нужно учитывать условия. Например, если на выборы идет медийный человек, ему не нужно вкладываться в узнаваемость. Если идет руководитель предприятия, то у него есть мобилизационный ресурс, и также затраты будут меньше. Вероятно, самая дорогая кампания будет у кандидатов «Новых людей». Потому что у остальных есть партийный бренд, есть действующие депутаты, какие-то ресурсы. А кандидат «Новых людей» – это, скорее всего, представитель малого бизнеса, у него не так много подчиненных, поэтому выборную кампанию придется делать с нуля», – считает Александр Ханин.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин отмечает, что в среднем затраты на избирательную кампанию в думу Екатеринбурга составят 15 миллионов рублей.

«На этих выборах есть конкуренция, и она будет усиливаться. Расходы на кампанию, конечно, зависят от раскрученности кандидата и наличия сильных оппонентов. На праймериз «Единой России» довольно много участников, и там тоже своя конкурентная борьба. Некоторые кандидаты тратят на праймериз довольно внушительные суммы, они могут составить треть всего бюджета на выборы (то есть около 5 миллионов рублей). При этом есть участники, которые могут проиграть праймериз, но все равно пойдут на выборы, только от других партий. Судя по текущим раскладам, мы видим интерес к городским выборам со стороны финансово-промышленных групп. Это понятно, так как планы по развитию Екатеринбурга предполагают вовлечение региональных и федеральных средств – та же агломерация, крупные инфраструктурные проекты. Город становится лакомым кусочком, который бизнес хочет отхватить. Поэтому идет оживленная борьба за места в думе», – поделился мнением Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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