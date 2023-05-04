Чиновники, депутаты и их дети: конкурс на праймериз ЕР в гордуму составит 6 человек на место

В Екатеринбурге завершилась регистрация участников праймериз «Единой России» по выборам в городскую думу. Их общее число – почти 200 человек.

По одномандатным округам (напомним, их число в этом году увеличилось с 18 до 25) зарегистрировано 127 участников праймериз, по партийному списку (количество мест в нем сократилось с 18 до 10) – 60. Таким образом, конкурс на предварительном голосовании составит 6 человек на место.

Некоторые участники приняли решение подать документы и по округам, и по списку. Так, в частности, поступили спикер ЕГД Игорь Володин, лидер фракции ЕР в гордуме Ира Овчинникова и недавно вернувшийся из зоны СВО после контузии депутат Тимофей Жуков. Володин выдвинулся в округе № 18 (Уралмаш), Овчинникова заявилась на праймериз в округе № 4 (Верх-Исетский район), Жуков – в округе № 19 (Уралмаш). Однако, вероятно, эти кандидаты все же в большей степени рассчитывают на партийный список, так как в округах двое из троих неизбежно столкнутся с собственными коллегами: по округу № 4 на праймериз выдвинулась депутат Татьяна Вяткина, по округу № 19 – депутат Алексей Вихарев.

Среди списочников оказался и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который, вероятнее всего, и возглавит партийный поход на городскую думу. В одних рядах с мэром будут депутат Госдумы биатлонист Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин. Также в списках значатся депутат Анастасия Немец – участник общегородской тройки ЕР на выборах 2018 года, один из лидеров свердловского волонтерского движения Евгений Дайнес, бывший министр АПК Свердловской области Илья Бондарев.

Действующих депутатов-единороссов на праймериз 15. Кроме уже упомянутых, это Михаил Матвеев (округ № 1), Антон Швалев (округ № 5), Владимир Крицкий (округ № 11), Виталий Чачин (округ № 12), Александра Журавлева (округ № 13), Павел Пустозеров (округ № 14), Владимир Стругов (округ № 20), Дмитрий Сергин (округ № 22), Елена Бондаренко (округ № 23).

Кроме того, в праймериз ЕР решили принять участие депутаты, которые в уходящем созыве представляют другие партии. Это Александр Колесников (округ № 6), Михаил Вечкензин (округ № 15) и Алексей Мещеряков (округ № 7), которые в 2018 году были избраны от СР, и коммунист Андрей Пирожков, который рассорился со своими товарищами по партии.

Среди округов, в которых не выдвигаются действующие депутаты, выделяется округ № 10: там решили попробовать свои силы сразу два представителя младшего поколения свердловских политиков. Это сын депутата заксо Александр Вегнер (ныне – сотрудник администрации Екатеринбурга) и сын депутата Госдумы Прохор Чепиков (сейчас – менеджер проекта в АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023»). Конкуренцию им намерен составить председатель комитета по экологии мэрии Екатеринбурга, бывший директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин.

Еще два наследника депутатских семей решили начать свою карьеру в других округах. Сын депутата Госдумы Александр Альшевских (сейчас – замдиректора частной охранной организации) выдвигается по округу № 8, сын бывшего депутата ЕГД Шарапова, Анатолий Шарапов-младший, подал документы в округе № 24. А на праймериз в округе № 16 выдвинулась помощница депутата заксо Владимира Смирнова Кристина Якушева.

Еще два заметных участника праймериз были успешно зарегистрированы, но уже выбыли. Это действующий вице-спикер Виктор Тестов (он снялся по собственному желанию) и бывший депутат от КПРФ Эдуард Мансуров – его сняли за негативные отзывы о партии и правительстве в прошлые годы.

Напомним, электронная регистрация избирателей на праймериз проходит с 17 апреля по 26 мая. Голосование будет идти с 22 по 28 мая. Результаты станут известны 30 мая. Официальное выдвижение кандидатов начнется в июне, сами выборы пройдут в сентябре.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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