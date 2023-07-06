Свердловские единороссы выдвинули кандидатов в гордуму Екатеринбурга

Свердловские единороссы собрались на конференцию, чтобы выдвинуть кандидатов на выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Сюрпризов не случилось: в кампании будут участвовать те, кто победил на праймериз.

В общегородскую тройку кандидатов вошли глава Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин. Поскольку в случае победы они вряд ли откажутся от своих нынешних мест работы, первые три мандата могут достаться следующим по списку кандидатам: депутатам ЕГД Алексею Вихареву и Тимофею Жукову и гендиректору УК «Агро-Актив» Илье Бондареву. Следом за ними в списках идут депутат Анастасия Немец и главврач ДГКБ № 9 Антон Огарков.

По одномандатным округам единороссы также выдвинули победителей праймериз:

№ 1 – депутат гордумы, бывший вице-мэр Екатеринбурга Михаил Матвеев;

№ 2 – врач анестезиолог Территориального центра медицины катастроф Станислав Киселев;

№ 3 – исполнительный директор «УГМК-Макаровский» Дмитрий Старожилов;

№ 4 – директор школы № 168 Татьяна Вяткина;

№ 5 – начальник управления организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам УГМК Алексей Смирнов;

№ 6 – глава УК «РЭМП Железнодорожного района», депутат гордумы Александр Колесников;

№ 7 – депутат гордумы Алексей Мещеряков;

№ 8 – сын депутата Госдумы Андрея Альшевских Александр Альшевских;

№ 9 – доцент кафедры социологии УрФУ Анна Гурарий;

№ 10 – экс-директор Шарташского лесопарка, экс-глава комитета по экологии и природопользованию администрации города Артур Зиганшин;

№ 11 – генеральный директор компании-застройщика «ЛСР. Недвижимость-Урал», депутат ЕГД Владимир Крицкий;

№ 12 – руководитель компании «Сити Билдинг», депутат ЕГД Виталий Чачин;

№ 13 – директор школы № 140, депутат ЕГД Александра Журавлева;

№ 14 – первый заместитель директора Городского управления дорожно-строительных работ (ГУДСР), депутат ЕГД Павел Пустозеров;

№ 15 Октябрьского района – председатель комиссии городской думы по муниципальной собственности Михаил Вечкензин;

№ 16 – заместитель генерального директора по общим вопросам в консалтинговом центре «М&А» Алексей Шестаков;

№ 17 – директор волонтерского центра РМК «Сила Урала» Владислав Овчинников;

№ 18 – действующий спикер гордумы Игорь Володин;

№ 19 – глава медицинской фракции гордумы Алексей Вихарев;

№ 20 – депутат гордумы Владимир Стругов;

№ 21 – главный врач областной стоматологии Марина Харитонова;

№ 22 – депутат гордумы Дмитрий Сергин;

№ 23 – руководитель исполнительного комитета Чкаловского отделения партии, депупат гордумы Елена Бондаренко;

№ 24 – член «Молодой Гвардии» ЕР Данил Тупица;

№ 25 – замначальника отдела организации охранной деятельности филиала «Газпрома» Сергей Павленко.

Напомним, в конце мая по итогам праймериз «Единой России» редакция РИА «Новый День» попросила экспертов спрогнозировать, в каких округах оппозиция может дать бой партии власти.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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