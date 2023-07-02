«Новые люди» выдвинули кандидатов в гордуму Екатеринбурга

Общее собрание местного отделения партии «Новые люди» сегодня выдвинуло список кандидатов в городскую думу Екатеринбурга и на довыборы в областное заксобрание по Ирбитскому одномандатному округу.

Как рассказала «Новому Дню» Ирина Виноградова, член областного избиркома от «Новых людей», общегородской список по Екатеринбургу будет выглядеть так: 1. Сергей Козлов, директор ООО «Оценочная компания «Априори»; 2. Егор Невидимов, временно неработающий; 3. Иван Герасимов, директор НКО «Спортивная школа «Рекорд»; 4. Ярослав Бородин, ведущий ГАУК СО УГТЭ.

По одномандатным округам «Новые люди» выдвинут кандидатов, которые прежде в политической жизни Екатеринбурга действительно не участвовали. Большая часть из них – предприниматели.

На довыборах в заксо по Ирбитскому округу от партии пойдет общественный деятель Егор Максимов, который окончил факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Напомним, вчера со своим списком в ЕГД определилось свердловское отделение ЛДПР.

На следующей неделе ожидается выдвижение кандидатов в депутаты ЕГД от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России – За правду!».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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