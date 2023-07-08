На выборы в ЕГД коммунистов поведут депутаты областного заксо

Свердловское отделение КПРФ определилось с кандидатами в Екатеринбургскую городскую думу.

Первую общегородскую тройку списка возглавит вице-спикер заксо, первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Вторую и третью строку в списке заняли другие действующие региональные депутаты от КПРФ – Олег Гордеев и Римма Скоморохова. На 4-м месте – супруга лидера свердловских коммунистов, депутат ЕГД VII созыва Виктория Ивачева. Следом в списке идут еще два депутата уходящего созыва гордумы, юрист Руслан Камалетдинов и редактор партийной газеты Роман Ступников.

Действующих депутатов выдвинули и по одномандатным округам. Виктория Ивачева станет кандидатом по округу № 22, Камалетдинов – по 9-му, Ступников – по 8-му. Римму Скоморохову выдвинули по округу № 23. По округу № 24 от КПРФ пойдет Виктор Сомиков.

Напомним, ранее со своими кандидатами в ЕГД определились руководители ЛДПР, «Новых людей» и «Единой России».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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