Мужчина, 40 лет, в/о, не судим, занимается бизнесом: как выглядит «средний» кандидат в ЕГД

Сегодня, 21 июля, завершается выдвижение кандидатов в городскую думу Екатеринбурга. Окончательный список будет известен только на следующей неделе, так как новые имена в списке появляются буквально ежеминутно, но уже можно говорить о некотором среднестатистическом портрете кандидата в ЕГД по одномандатному округу. «Новый День» просмотрел информацию о более чем 150 кандидатах и отметил определенные тенденции.

Итак, типичный кандидат в ЕГД-2023:

1. Мужчина

Представители сильного пола среди возможных участников выборов преобладают. По состоянию на утро 21 июля выдвинулись 120 мужчин и только 34 женщины. Отметим, что в уходящем созыве гордумы пропорция почти такая же: 28 из 36 депутатов – мужчины.

2. Имеет высшее образование

Как минимум две трети кандидатов имеют законченное высшее профессиональное образование. Порядка 7% закончили средне-специальное учебное заведение, около 10% – студенты. Примерно столько же человек пока не представили в избирком информацию о своем профессиональном образовании. В избиркоме «Новому Дню» пояснили, что отсутствие у человека диплома не лишает его права стать зарегистрированным кандидатом. В регистрации могут оказать лишь в случае предоставления недостоверных данных.

3. Примерно 40 лет

Самая многочисленная возрастная группа среди кандидатов – от 30 до 45 лет, таких по состоянию на утро 21 июля было более 60 человек. На втором месте – граждане от 46 до 60 лет, их около 40 человек, почти столько же молодежи до 30. Кандидаты старше 60 – скорее исключение, их единицы.

4. Занимается бизнесом

Больше половины кандидатов заняты в малом и среднем предпринимательстве в разных его формах. Среди них много индивидуальных предпринимателей, руководителей и сотрудников ООО, а также «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть самозанятых. Из 36 действующих депутатов пока выдвинулись 19.

Процент кандидатов, занятых в бюджетной сфере, невелик – всего около 12%. Примерно по 7% приходится на долю временно не работающих и общественников. Пенсионеров среди кандидатов единицы.

5. Не судим

Кандидатов с погашенной судимостью в этом году немного, пока известно только о троих. Один из них – самовыдвиженец, другой – эсер, третий – коммунист. Они были осуждены соответственно за незаконное проникновение в жилище, уклонение от уплаты налогов и хулиганство.

Напомним, выборы в ЕГД состоятся 9-10 сентября. В этом году депутатов будут выбирать по новой схеме: 25 – по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам. Уже заметно, что сразу в нескольких округах активно используется технология кандидатов-двойников. Однофамильцы действующих депутатов и раскрученных выдвиженцев нашлись как минимум в четырех избирательных округах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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