российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июля 2023, 12:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На выборы в ЕГД заявились более 300 кандидатов

Свердловский избирком назвал окончательное число кандидатов, заявившихся на выборы в Екатеринбургскую городскую думу. В общей сложности документы подали 304 человека, из них 189 – по одномандатным округам, 115 – по спискам. Среди кандидатов – 44 самовыдвиженца, остальные представляют 6 политических партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Новые люди» и «Яблоко».

Сейчас районные избиркомы приступили к проверке документов и регистрации кандидатов. Этот этап завершится 4 августа, вскоре после этого начнется агитация в СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Мужчина, 40 лет, в/о, не судим, занимается бизнесом: как выглядит «средний» кандидат в ЕГД

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия,