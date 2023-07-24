На выборы в ЕГД заявились более 300 кандидатов

Свердловский избирком назвал окончательное число кандидатов, заявившихся на выборы в Екатеринбургскую городскую думу. В общей сложности документы подали 304 человека, из них 189 – по одномандатным округам, 115 – по спискам. Среди кандидатов – 44 самовыдвиженца, остальные представляют 6 политических партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Новые люди» и «Яблоко».

Сейчас районные избиркомы приступили к проверке документов и регистрации кандидатов. Этот этап завершится 4 августа, вскоре после этого начнется агитация в СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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