Екатеринбуржцы заметили необычные агитационные баннеры (ФОТО)

В Екатеринбурге появились необычные агитационные баннеры – на них вместе изображены глава города Алексей Орлов и депутат ЕГД Алексей Вихарев.

Можно сделать вывод, что «Единая Россия» начала активную агитационную кампанию на выборах депутатов Екатеринбургской гордумы нового созыва. Ее слоган – «Екатеринбург развивается».

Напомним, и Алексей Орлов, и Алексей Вихарев прошли через процедуру предварительного голосования ЕР. Глава города по итогам праймериз возглавил общегородскую тройку, а Вихарев стал четвертым в общем списке и первым – в одномандатном округе № 19, где за него проголосовали 6682 человека (за ближайшего конкурента – только 269).

Добавим, Алексей Вихарев всегда поддерживал команду администрации Екатеринбурга по всем инициативам, направленным на развитие города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»