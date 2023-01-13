Деньги на бочку. Кто из депутатов ЕГД может оплатить выборы без спонсоров

Уральские политтехнологи оценили минимальные затраты на проведение успешной кампании в Екатеринбургскую думу в 10-15 миллионов рублей. «Новый День» проверил, кто из действующих депутатов может безболезненно потратить такую сумму на переизбрание, а кому придется искать финансовой помощи.

Екатеринбургские депутаты ежегодно сдают в антикоррупционный комитет декларации о доходах и имуществе. На данный момент опубликованы сведения о доходах избранников за 2021 год (отчеты за 2022 год появятся в открытом доступе не раньше мая), поэтому наш рейтинг построен на их основе.

Депутаты-богачи

На протяжении нескольких лет самым состоятельным депутатом в думе является Дмитрий Николаев (ЛДПР), учредитель ООО УЖК «Ардо». В 2021 году он заработал 69,5 миллиона рублей. Депутат имеет статус ИП, поэтому все доходы предприятия зачисляются на его личный счет.

На втором месте Алексей Вихарев («Единая Россия»), который занимается адвокатской деятельностью. В позапрошлом году он задекларировал 63,4 миллиона рублей, его супруга – 61,7 миллиона рублей.

Тройку богачей замыкает Алексей Мещеряков (избирался от «Справедливой России») с доходом 51,5 миллиона рублей. Депутат работает юрисконсультом в ООО «Финансы и Право».

Далее идет гендиректор строительной компании «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий (избирался от «Единой России»). Его заработок за 2021 год – 50,6 миллиона рублей.

На пятом месте Павел Пустозеров («Единая Россия»), занимающий должность первого замдиректора ООО «ГУДСР». Предприятие занимается дорожным строительством. В 2021 году Пустозеров задекларировал 47,5 миллиона рублей, доход жены составил 7 миллионов рублей.

Шестой в списке глава ООО «Сити Билдинг» Виталий Чачин («Единая Россия»), который задекларировал доход в 31,4 миллиона рублей. Его компания занимается строительством и ремонтом социальных объектов по госконтрактам.

Директор управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников (избирался от «Справедливой России», беспартийный) заработал в 2021 году чуть более 30 миллионов рублей.

Бывший глава свердловского фонда капремонта Александр Караваев («Справедливая Россия») сейчас работает советником директора ЕМУП «Водоканал». Его доход за 2021 год составил 22,9 миллиона рублей.

Хорошие стартовые позиции

Несколько депутатов имеют доход от 5 до 10 миллионов рублей и теоретически могут вложить немало личных средств в избирательную кампанию. Кроме того, у них есть неплохой партийный ресурс.

Бессменный на протяжении нескольких сроков вице-спикер думы Виктор Тестов («Единая Россия») заработал в 2021 году чуть более 9 миллионов рублей, а его супруга – 12,1 миллиона рублей. В прошлом депутат был одним из основателей рынка «Таганский ряд», сейчас курирует несколько благотворительных фондов и шефствует над школами в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Сопредседатель свердловского штаба ОНФ Анастасия Немец («Единая Россия») известна многими волонтерскими проектами. Ее доход в 2021 году составил почти 7 миллионов рублей.

Дмитрий Сергин пять раз избирался в Екатеринбургскую думу, по ходу политической карьеры меняя партии с «Единой России» на Партию пенсионеров и обратно. В 2021 году он задекларировал доход в 2,7 миллиона рублей, заработок супруги – 6,7 миллиона рублей.

Виктория Ивачева – супруга лидера свердловских коммунистов и депутата областного заксобрания Александра Ивачева. Общий доход семьи, судя по отчету Ивачевой за 2021 год, составил 19,7 миллиона рублей. Любопытно, что прошлым летом раскрылось несовпадение деклараций мужа и жены, но никаких последствий для депутатской четы не было. Также в 2022 году Виктория Ивачева единственная из городской думы попала в список коммунальных должников.

Партийный юрист обкома КПРФ Руслан Камалетдинов в 2021 году заработал 5,2 миллиона рублей. Он активно занимается делами обманутых дольщиков.

Депутат Виктор Сомиков (избирался от КПРФ) указал доход в 5,2 миллиона рублей в 2021 году. Он имеет статус ИП, а также является учредителем компаний «Высота» и «Антей», работает директором ООО «Техноплюс». Компании специализируются на эксплуатации жилфонда и управлении недвижимостью.

Михаил Вечкензин дважды избирался в думу от разных партий: в 2013 году прошел по списку ЛДПР, в 2018 году выиграл выборы в округе как выдвиженец «Справедливой России». У депутата есть статус ИП с правовой деятельностью. В позапрошлом году он задекларировал доход в 5,7 миллиона рублей, его жена заработала 1,8 миллиона рублей.

Бывший координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев в 2021 году указал доход в 4,1 миллиона рублей, его супруга отчиталась о 2,2 млн руб.

Финансовые возможности для участия в выборах есть у депутата Алексея Холодарева, но его перспективы туманны. В 2018 году он избирался по списку «Справедливой России», а в прошлом году был исключен из партии за критику СВО на Украине. Осенью его лишили двух руководящих постов в думе из-за недостатков в декларациях за прошлые годы. Сам депутат посчитал, что к нему отнеслись предвзято по политическим причинам. Холодарев владеет IT-компанией «Рассвет», в 2021 году его заработок составил 3,8 миллиона рублей, супруга задекларировала 8,4 миллиона.

Скромные доходы, но шансы есть

По декларациям 2021 года доходы чуть более 3 миллионов рублей имеют Сергей Боярский, спикер думы Игорь Володин, Сергей Воронин, Михаил Матвеев, Ира Овчинникова, Антон Швалев (все – фракция «Единая Россия»). Единственный депутат от «Яблока» Константин Киселев декларировал доход в 3,9 миллиона рублей.

Лидер фракции КПРФ Роман Ступников в 2021 году заработал 1,7 миллиона рублей (доход жены составил чуть более 1 миллиона рублей). Его бывший соратник Андрей Пирожков, рассорившийся с коммунистами, указал доход в 2,5 миллиона рублей.

Менее 2 миллионов рублей заработали в 2021 году Елена Бондаренко, Любовь Боркова, Надежда Воробьева, Татьяна Вяткина, Александра Журавлева (все – фракция «Единая Россия»), Владимир Козлов («Справедливая Россия»). Доход менее 1 миллиона рублей задекларировали Тимофей Жуков, Владимир Стругов (фракция «Единая Россия»), Сергей Шадрин (КПРФ).

Большинство из перечисленных депутатов либо занимают партийные должности, либо работают в бюджетных организациях. При наличии договоренностей они могут рассчитывать на спонсорскую поддержку. «Выборы – дорогостоящая вещь. Участвовать в них могут либо достаточно обеспеченные люди, либо те, что очень нужны власти, и за них будут платить. Например, кандидаты-бюджетники», – отмечал ранее политолог Сергей Мошкин.

О том, какие планы на выборы в Екатеринбурге строит системная оппозиция, можно почитать тут.

Также «Новый День» выяснил, как действующие депутаты ЕГД ведут соцсети.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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