Разводка округов, мобилизация избирателей, работа с кандидатами – как в Екатеринбурге началась выборная кампания в гордуму

В октябре в Екатеринбургскую думу будет внесен проект нарезки избирательных округов для проведения выборов депутатов восьмого созыва, которые состоятся 10 сентября 2023 года. Утверждение схемы фактически означает начало активной предвыборной кампании. Каким будет ее старт, «Новый День» поинтересовался у экспертов.

«Сейчас идет процесс разводки избирательных округов, в котором участвуют депутаты, которые хотят переизбраться, и городские группы влияния. Решается, кто может обеспечить избираемость кандидата в округе. Думаю, в первой прикидке, процентов на 70-80, этот процесс завершится в декабре, а окончательно – когда пройдут праймериз. Таким образом, предвыборная активность уже есть. Но она направлена не на избирателей, а на спонсоров депутатов и их конкурентов, идет переговорный процесс.

Конечно, ситуация сильно отличается от той, что была в 2018 году. Например, закончилось противостояние между «городом» и «областью», «та» группа влияния исчезла. В существующих группах изменилась конфигурация. Подросло новое поколение. Какие-то прогнозы пока делать достаточно сложно, так как в стране и обществе происходят тектонические сдвиги, которых прежде мы не видели, что будет через год – мы не знаем. Понятно только, что эти сдвиги так или иначе дойдут и до Екатеринбурга и повлияют на выборы 2023 года. Пока могу лишь сказать, что преимущество будет у тех кандидатов, которые смогут расширить и мобилизовать свой электорат. Административный ресурс важен, но уже не в той степени, как в прошлый раз», – прокомментировал политолог Михаил Коробельников.

Политолог Сергей Мошкин отмечает, что для кандидатов есть золотое правило ведения кампании: чем раньше начнешь – тем лучше. «Технологическая работа на выборах определяется многими обстоятельствами: степень известности кандидата, его репутация и бэкграунд, финансово-организационные и медийные ресурсы и прочее. Политтехнолог как минимум оценивает ресурсы кандидата и определяет территорию, где тот может успешно выступить. В период подготовки к выборам нужно развить преимущества кандидата и компенсировать то, что у него в дефиците. Никаких особых секретов в этом деле нет.

Конечно, есть разница между депутатом, который хочет переизбраться на новый срок, и кандидатом-новичком. Тут все решается индивидуально. Кто-то давно сидит в своем округе и «утюжит» его не первый год. У действующего депутата есть приемные, он может присутствовать на районных мероприятиях, начиная от школьных собраний и заканчивая спортивными соревнованиями. В этом смысле кандидатам-новичкам сложнее, потому что им приходится начинать кампанию где-то в июне, и за пару месяцев до дня голосования нужно интенсивно работать, чтобы получить приличные позиции по узнаваемости и позитивному восприятию. Из этих двух составляющих и складывается ожидаемый результат на выборах.

Очевидно, что живые встречи с людьми дают больше эффекта, чем газеты и листовки. Но тут нужно находить оптимальное решение. Потому что избирательные округа разные. Есть территории с плотной многоэтажной застройкой, а есть разрозненные с включением частного сектора. Единого рецепта работы с избирателями нет», – отмечает собеседник агентства.

Немаловажным фактором являются и финансовые ресурсы кандидатов. На выборах ЕГД в 2018 году минимальный порог кампании составлял 5-6 миллионов рублей. Спрогнозировать примерную стоимость избирательной кампании в Екатеринбурге в 2023 году сейчас невозможно из-за экономической неопределенности. «Только в этом году бумага подорожала в 2-3 раза. Цены на печать газет, листовок и баннеров значительно выросли. Не стоит забывать и об инфляции. Любая избирательная кампания – это маленькое предприятие со своей сметой расходов – на бензин, связь, услуги, печать и так далее. Выборы – это дорогостоящая вещь. Участвовать в них могут либо достаточно обеспеченные люди, либо те, что очень нужны власти, и за них будут платить. Например, кандидаты-бюджетники», – подчеркнул Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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