Жена коммуниста стала единственным должником в ЕГД: не платит за коммуналку

Депутаты Екатеринбургской городской думы куда более внимательны к своим обязательства м и счетам, чем депутаты заксобрания. «Новый День» проверил всю думу по базе приставов – и нашелся только один злостный неплательщик. Это Виктория Ивачева, жена главного свердловского коммуниста и кандидата в губернаторы Александра Ивачева. И она не платит за коммуналку.

Как сообщает база ФССП, в 2019 году было открыто исполнительное производство, но его закрыли по ст. 46 ч. 1 п. 3 – то есть приставы не смогли найти или должника, или белый доход должника, или вообще какое-то имущество. При этом в декларации за прошлый год она указала доход в 8,6 миллиона рублей. К слову, в биографии должницы за коммуналку указано, что она регулярно проводит благотворительные акции и является председателем ООД «Всероссийский Женский Союз – Надежда России» в Свердловской области.

Ранее «Новый День» публиковал обзор должников из заксо. В «черный список» приставов попали пять человек: эсеры Армен Карапетян и Агарон Варданян, коммунисты Олег Гордеев и Николай Коробейников и единоросс Александр Серебренников. Проблемы последнего связаны с бизнесом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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