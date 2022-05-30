Депутаты-бизнесмены и строители вошли в топ-5 богачей Екатеринбургской думы

Екатеринбургская дума опубликовала декларации о доходах и имуществе депутатов за 2021 год. Пятерка депутатов-богачей осталась неизменной, зато расклады избранников со скромными доходами поменялись.

Звание самого состоятельного народного избранника уже несколько лет держит Дмитрий Николаев, учредитель ОО УЖК «Ардо». Его годовой заработок составил 69,5 миллиона рублей, а в собственности находятся две квартиры (93 и 72 кв.м.), парковочное место, нежилое помещение, снегоболотоход и автомобильный прицеп. В декларации указаны двое его несовершеннолетних детей, но на них ничего не записано.

Второе место в рейтинге богачей снова занял Алексей Вихарев с доходом в 63,4 миллиона рублей. Заработок супруги составил немногим меньше – 61,7 миллиона рублей, к тому же она владелец всего семейного имущества: две квартиры (336 и 73 кв.м.), три гаража и два автомобиля Range Rover.

Тройку замыкает Алексей Мещеряков с доходом 51,5 миллиона рублей. Из имущества у него только квартира площадью 80 кв.м. и автомобиль Toyota Corolla.

Депутат-строитель Владимир Крицкий заработал за год 50,6 миллиона рублей и задекларировал автомобиль Jaguar F-PACE. Доход его жены составил 4,5 миллиона, а в списке имущества есть жилой дом, земельный участок, квартира, гараж и подземная автостоянка.

На пятом месте обосновался Павел Пустозеров (связан с дорожным строительством), его годовой доход составил 47,5 миллиона рублей. У него есть квартира и автомобиль BMW Х5. Его супруга задекларировала доход в 7 миллионов рублей, земельный участок, жилой дом, две квартиры, парковочное место и BMW Х4.

Стоит отметить, что в составе думы появилось пять новых депутатов, которые впервые подавали декларацию. Среди них – Виктория Ивачева, супруга лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева. Она отчиталась о доходе в 8,6 миллиона рублей, Ивачев заработал 11,1 миллиона рублей. У семейной пары есть совместная квартира (92,6 кв.м.), а также супругам пополам принадлежит квартира площадью 73,3 кв.м. Кроме того, в собственности Виктории находится еще квартира (45,2 кв.м.), комната (11,5 кв.м.), земельный участок и аввтомобиль Toyota RАV 4 VVT I.

Коллега Ивачевой по компартии Руслан Камалетдинов заработал в прошлом году 5,2 миллиона рублей. Он имеет две квартиры (47 и 61,5 кв.м.), доли в трех земельных участках и автомобиль OPEL P-J ASTRA.

Во фракции «Единой России» появились три новичка – все школьные директора. Так, Надежда Воробьева задекларировала доход 1,8 миллиона рублей и автомобиль Skoda Octavia. В ее пользовании находятся две квартиры и земельный участок.

Татьяна Вяткина указала в декларации аналогичный доход – 1,8 миллиона рублей. У нее в собственности две квартиры (49,5 и 62,1 кв.м.), земельный участок и автомобиль KIA BD CERATO, а супруг владеет машиной Toyota Corolla.

Александра Журавлева заработала в прошлом году 1,7 миллиона рублей, она владеет квартирой (86,8 кв.м.) и автомобилем Mitsubishi Outlander.

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин заработал за год 3,6 миллиона рублей. В его собственности находится гараж и автомобиль Toyota LAND CRUISER 105, а также две квартиры (78,6 и 98,6 кв.м.). Его заместитель Виктор Тестов заработал чуть более 9 миллионов рублей. У вице-спикера есть жилой дом (371 кв.м.), земельный участок, гараж и внушительный автопарк: автомобиль Volkswagen 7HMA California, грузовик Volkswagen 2H Amarok, катер Stingray 200CX, три автоприцепа и снегоход Lynx 6900 FCE ARMY.

Любителем тяжелой техники оказался и депутат Виктор Сомиков, чей доход составил 5,2 миллиона рублей. У него есть автомобиль Mitsubishi Pajero и Nissan Patrol, экскаватор Амкодор 702Е 702Е, погрузчик фронтальный DOOSAN 440 PLUS и экскаватор CATERPILLAR 434F, а кроме этого два жилых дома и два земельных участка.

Любопытным оказался список имущества семьи Григория Вихарева. Депутат заработал более 4 миллионов рублей, супруга – 6,9 миллионов рублей. При этом на жену оформлена квартира в Болгарии (64,8 кв.м.) и автомобиль BMW 7, а в собственности депутата находится квартира (113,7 кв.м.), дом (179,8 кв.м.) и земельный участок – все в России.

В списке депутатов с самым скромным доходом (до 1 миллиона рублей) оказались всего три человека. Среди них – коммунист Сергей Шадрин. Он заработал 923 тысячи рублей, чуть больше миллиона вложила в семейный бюджет его жена. Видимо, такие скромные доходы у них были не всегда: у депутата в собственности земельный участок, квартира в 115 квадратов, место в паркинге, моторно-гребная лодка Nordik 330 и два автомобиля – Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Pajero Sport .

Чуть богаче оказались Тимофей Жуков, который задекларировал доход в 951 тысячу рублей (недвижимости в собственности у него нет) и Владимир Стругов, отчитавшийся о доходе в 982 тысячи, а его жена заработала около 420 тысяч. В собственности Струговых есть квартира и автомобиль Toyota Camry.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева

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