Пять депутатов заксобрания попали в «черный список» судебных приставов

Депутаты Заксобрания Свердловской области сегодня собрались на пленарное заседание – отпуска у них еще не было. «Новый День» решил проверить, насколько добросовестно парламентарии следят за личными финансами и долгами.

Как оказалось, пятеро депутатов не платят вовремя – причем практически все из них в «черный список» судебных приставов попадают не впервые. Эсер и дорожный строитель Армен Карапетян накопил долг по кредиту – 25 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено 8 июня этого года. В число должников попал друг Армена Карапетяна Агарон Варданян – он задолжал 18,5 тысячи рублей, постановление вынес пристав Верхней Пышмы. В декабре 2021 года исполнительное производство было прекращено по ст. 46 ч. 1 п. 4: приставы не нашли никакого подходящего ценного имущества, денег или официального дохода. Отметим, в заксо этот депутат работает за зарплату.

Коммунист Олег Гордеев забыл заплатить 500 рублей штрафа ГИБДД и попал в число должников. Такая же «забывчивость» оказалась и у другого коммуниста Николая Коробейникова – тоже 500 рублей от ГИБДД. По решению арбитражного суда арестованы счета единоросса Александра Серебренникова – возможно, речь идет о судебных разборках депутата с его бывшим бизнес-партнером Владимиром Титовым. Несколько лет назад из-за этого процесса счета Серебренникова арестовывали, затем арест сняли, а сейчас идут апелляции и кассации

. Добавим, полгода назад, в разгар обсуждений бюджета на этот год, «Новый День» также проверял, кто из депутатов не платит вовремя по счетам. Тогда в «черном списке» приставов значились семь человек. Эсеры Армен Карапетян, Агарон Варданян и коммунист Николай Коробейников сохранили клеймо должника. Единороссы Евгений Старков, Петр Соколик и Сергей Карякин исправились. А Владимир Анисимов сдал мандат.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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