Некоторые – за деньги, а некоторые – так: кто в новом заксо будет получать зарплату (ПРОГНОЗ)

Почти все руководящие должности в новом заксобрании уже распределены, но в некоторых комитетах организационные и кадровые процессы еще идут. «Новый День» решил проанализировать, кто из народных избранников в восьмом созыве с высокой долей вероятности будет получать зарплату, а кто – нет.

Этот вопрос регламентируется областным законом о депутатском статусе, который последний раз правили в октябре 2016 года, вскоре после выборов. Согласно ему, работают депутатами на освобожденной основе (то есть получают зарплату из бюджета) от 17 до 30 человек. Это те, кого избрали на определенные должности: председатель заксо и его замы, руководители комитетов и по одному заму в каждом комитете, председатели комиссий. Иногда один депутат совмещает несколько должностей, но, как правило, оплачивается только одна. В этот раз 31 руководящую должность заняли 25 депутатов.

Так, у спикера Людмилы Бабушкиной в этом созыве семь заместителей, из них два первых – Аркадий Чернецкий и Виктор Шептий. Из пятерых других вице-спикеров получать зарплату будут трое: Виктор Якимов и Михаил Клименко (ЕР), а также Александр Ивачев (КПРФ). Еще двое решили не отказываться от зарплаты по основному месту работы. Это исполнительный директор фонда развития Ленинского и Академического районов «Добрососедство» Виктор Маслаков (ЕР) и директор по развитию ООО СЗ «Элит-Групп» Армен Карапетян (СР-ЗП).

Все председатели комитетов (а их, напомним, девять) будут работать на освобожденной основе. Это бывший министр АПК Михаил Копытов и депутаты, перешедшие из прошлого созыва: Петр Соколюк, Дмитрий Жуков, Михаил Зубарев, Альберт Абзалов, Валентин Лаппо, Вячеслав Погудин, Сергей Никонов. В комитете по МСУ постоянного председателя пока нет, его обязанности исполняет вице-спикер Виктор Якимов.

Должности председателей всех пяти комиссий тоже заняли опытные депутаты: по межпарламентской деятельности – Вячеслав Вегнер, мандатной – Елена Трескова, по регламенту – Михаил Зубарев, по подготовке материалов для рассмотрения кандидатур на должности судей – Игорь Аксенов, по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов – Виктор Якимов (к слову, это уже третья его должность).

Кроме того, будут получать зарплату заместители семи председателей комитетов, их имена названы в постановлении заксо: Игорь Аксенов, Агарон Варданян, Сергей Карякин, Сергей Мелехин, Владимир Радаев, Евгений Старков, Елена Трескова. Среди них – четыре новичка: Варданян, Карякин, Мелехин, Старков. Еще в двух комитетах – по МСУ и по экологии – кандидатуры «штатных» зампредов пока не утверждены. Как сказал «Новому Дню» председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Никонов, в его комитете оргпроцессы еще идут. В комитете по МСУ более сложная ситуация: пока нет штатного председателя, а значит, нет и замов. Добавим, что в ближайшее время в заксо появится 50-й депутат – вместо ушедшего в СФ Александра Высокинского. Какую должность он или она займет – пока неизвестно.

Таким образом, без должности и без зарплаты (по крайней мере, пока) остаются 25 депутатов: Рант Агаджанян и Иван Зайченко («Новые люди»), Владимир Анисимов (ЕР), Виктор Бабенко (ЕР), Григорий Бачериков (КПРФ), Вячеслав Брозовский (ЕР), Евгений Букреев (КПРФ), Олег Гордеев (КПРФ), Габбас Даутов (КПРФ), Алексей Дронов (ЕР), Екатерина Есина (СР-ЗП), Евгений Зяблицев (ЕР), Наталья Ибрагимова (СР-ЗП), Тарас Исаков (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Алексей Коробейников (ЕР), Николай Коробейников (КПРФ), Вячеслав Малых (ЕР), Владимир Рощупкин (ЕР), Владимир Рябцун (ЕР), Александр Серебренников (ЕР), Римма Скоморохова (КПРФ), Владимир Смирнов (ЕР), Анна Соломеина (ЕР), Леонид Хаютин (ЛДПР).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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